Auto überschlägt sich auf A3 und kollidiert mit einem Lkw

Drei Beteiligte wurden verletzt - es kam zu Verkehrsbehinderungen - vor 58 Minuten

TENNENLOHE - Am Donnerstag ist ein Autofahrer auf der A3 in den Gegenverkehr geraten, nachdem sich sein Wagen überschlagen hatte. In einem Baustellenbereich kollidierte das Auto mit einem Lkw.

Am Donnerstagvormittag kam es auf der A3 bei Tennenlohe zu einem schweren Verkehrsunfall. © Autobahndirektion Nordbayern



Am Donnerstagvormittag kam es auf der A3 bei Tennenlohe zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Autobahndirektion Nordbayern



Am Donnerstagvormittag verlor ein Autofahrer auf der A3 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Etwa auf der Höhe Tennenlohe überschlug sich das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Autofahrer mit einem Lkw zusammen. Drei Beteiligte wurden leicht verletzt. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

vek