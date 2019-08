Für Wilfried Siewe hat am Freitag in Erlangen eine Demo stattgefunden. Der Ingenieur soll in Kamerun für drei Jahre in Haft, zu Unrecht, sagen die Teilnehmer der Kundgebung. Die überwiegend in der EU lebende Kameruner reisten fast aus dem gesamten Bundesgebiet und etlichen europäischen Ländern an.