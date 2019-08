Badeunfall in Erlangen: Retter reanimieren junge Frau

Großeinsatz an Freizeitwiese Wöhrmühle, Feuerwehrmann sprang sofort in Strömung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Sie trieb leblos in der Regnitz: Die Feuerwehr und andere Helfer haben am Freitag eine junge Frau an der Freizeitwiese Wöhrmühle in Erlangen ans Ufer gebracht. Die Rettungskräfte mussten sie reanimieren, anschließend brachten sie die Frau in die Klinik.

Mediziner, Sanitäter und Feuerwehrler lafen bei der Reanimierung der jungen Frau.



Beim Baden in der Regnitz an der Freizeitwiese Wöhrmühle ist eine junge Frau am Freitag untergegangen. Sie konnte gerade noch gerettet werden, musste aber reanimiert werden.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert, weil eine leblose Person in der Regnitz an der neu geschaffenen Bucht an der Freizeitanlage Wöhrmühle gesichtet wurde. Der Oberflächenretter der Feuerwehr sprang sofort in die Strömung. Er half den Badegästen, die in der Regnitz kämpften, um die leblose Frau über Wasser zu halten. Gemeinsam brachten sie die junge Frau an Land.

Dort wurde sie von Notärzten, Rettungssanitätern und den Feuerwehrleuten reanimiert. In lebensbedrohlichem Zustand wurde sie in die Klinik gebracht. An der neuen Bucht an der Freizeitwiese ist das Baden zwar verboten, doch springen immer wieder junge Leute hier ins Wasser.

kds