Bald eigenständig: Das Frauen-Team der Erlangen Tribesmen

ERLANGEN - Nicht nur das Herren-Team, auch die Damen-Mannschaft der Erlangen Tribesmen, eine Abteilung des Turnerbunds, wächst. In der neuen Saison wollen die Lacrossespielerinnen erstmals als ohne Spielgemeinschaft antreten.

Aktuell treten die Erlangerinnen noch in einer Spielgemeinschaft mit Nürnberg an (grünes Trikot), hier im Spiel gegen Bayreuth/Regensburg. © Torsten Hanspach



Die Erlangen Tribesmen haben auch eine Frauen-Mannschaft. Einen neuen Namen aber will sich das Damen-Team nicht geben. "Wir heißen einfach Lacrosse Erlangen", sagt Frederike Sannmann. Doch ein neues Logo gibt es. Neben dem Skelett mit männlich-hartem Kinn und Indianer-Kopfschmuck ist nun auch eine Pocahontas-Schönheit zu sehen.

In der neuen Saison wollen die Erlanger Lacrossespielerinnen erstmals als eigenständige Mannschaft antreten. Bis vor zwei Jahren waren sie noch Teil einer Spielgemeinschaft mit Bayreuth und Nürnberg, aktuell treten sie zusammen mit Spielerinnen der HGN in der Landesliga an. "Wir haben in Erlangen 15 bis 20 Spielerinnen", sagt Sannmann. Die 27-Jährige ist eine von insgesamt drei Spielertrainerinnen. Die Mannschaft wächst, auch wenn weiterhin vor allem viel Zulauf aus dem Uni-Sport kommt. "Doch bei uns kann jeder ab 16 Jahren mitmachen."

Die Landesliga ist die unterste Spielklasse in Deutschland, also auch für Einsteiger geeignet. Fünf Teams gibt es dort, aktuell sind die Erlangerinnen Tabellendritter. Am vergangenen Sonntag hatte das Team einen Doppelspieltag, am Abend standen zwei Niederlagen in der Ergebnisliste. Gegen die SG Bayreuth/Regensburg verlor das Team mit 3:11, gegen Rot-Weiß München B gab es ein 4:11. "An unserer Position in der Tabelle ändert sich jetzt nicht mehr viel", sagt Sannmann, "das waren der Erste und Zweite."

Ein Spiel steht nun noch an, am 19. Mai bei der SG Ingolstadt/Passau. Dann geht es in die Sommerpause und anschließend bestenfalls ohne Spielgemeinschaft in die neue Runde.