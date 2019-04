Bald geht der Badespaß in Erlangen und Umgebung los

Röthelheimbad öffnet am 1. Mai, Westbad und andere Einrichtungen folgen am 11. - vor 48 Minuten

ERLANGEN - Die Badesaison geht in Erlangen und im Landkreis bald los: Am 1. Mai öffnet das Röthelheimbad, am 11. Mai folgen das Westbad sowie einige Einrichtungen im Umland.

Noch sind Mitarbeiter im Erlanger Westbad — wie unser Bild zeigt — mit den letzten notwendigen Maßnahmen bis zur Eröffnung am 11. Mai beschäftigt. Dann aber steht den Badefreuden bei gutem Wetter nichts mehr im Weg. © Andre De Geare



Auf den Klimawandel habe man sich mittlerweile durchaus eingestellt, betont Claus Göbel, der Pressesprecher der Stadtwerke: "Früher ging die Freibadsaison in der Regel erst Mitte Mai los, so dass der Start längst etwas früher erfolgt."

Dennoch mache es wenig Sinn, hektisch auf jeden Witterungsumschwung zu reagieren. Zum einen müsse das Personal entsprechend eingeteilt werden, zum anderen seien gewisse Arbeiten einfach zu erledigen, damit auch alles funktioniert und ansehnlich ist, wenn endlich gekrault, gesprungen und geplanscht werden kann.

Das Röthelheimbad macht traditionell den Auftakt in Erlangen. Beim Westbad nimmt die Umstellung vom angegliederten Hallen- auf das Freibad nämlich einige Zeit in Anspruch, da dieselbe technische Anlage verwendet wird und es mehrere Tage dauert, bis das Wasser in den Becken unter freiem Himmel eine angenehme Temperatur erreicht hat.

Als besonderes Highlight in diesem Jahr steigt im Westbad am 12. Juli der "Splishy Splashy Poetry Slam". Acht mutige Dichter erklimmen dann den Sprungturm und tragen selbstgeschriebene Texte vor — den Abgrund stets vor Augen. Das Erlanger Bäderpersonal hat in den vergangenen Tagen und Wochen für die Vorbereitungen also mit Hochdruck gearbeitet. Jetzt stehen bis zur Eröffnung die letzten Handgriffe an.

Spezielles Problem

Das Heroldsberger Schlossbad startet wie das Erlanger Westbad heuer am 11. Mai mit dem Badebetrieb. Hier gibt es ein spezielles Problem: Wegen der Sanierung des Hochbehälters kann nur sukzessive Wasser zum Füllen der Becken abgeleitet werden.

Die Trockenheit der zurückliegenden Tage verschärfte den Engpass zusätzlich. "Wenn alle Bürger ihre Gärten gießen, bleibt immer weniger für uns übrig", erläutert Karoline Holmer, die Leiterin des Heroldsberger Bads, das normalerweise ab Ende April geöffnet ist. Doch diesmal fehlt dafür schlicht das Wasser.

Auf dem Gelände unterhalb des Weißen Schlosses sind die Mitarbeiter auch so seit geraumer Zeit damit beschäftigt, alles für den Saisonstart herzurichten. Die Liegefläche wird gesäubert, die eine oder andere Reparatur durchgeführt, das Unkraut gejätet. Zudem sind Eimer und Bänke zu streichen, kaputte Wippen zu ersetzen sowie die Becken abzustrahlen.

Hinsichtlich des Wetters ist Karoline Holmer gespalten: "Natürlich hoffen wir auf sonnige Tage, weil dann viele Besucher kommen. Doch der Regen ist ebenfalls wichtig, damit die Pflanzen nicht verdorren."

2018, als im Sommer kaum Niederschläge zu verzeichnen waren, habe sich der Andrang der Gäste entzerrt: "Es bildeten sich kaum Schlangen an der Kasse, da sich die Leute sicher waren, dass es auch an den folgenden Tagen noch heiter ist. Sonst gibt es bei Sonnenschein einen richtigen Run, denn jeder hat Angst, die Witterung könnte irgendwann kippen."

Bei der Marktgemeinde Neunkirchen/Brand hofft man auf einen tollen Bade-Sommer. Noch laufen die Vorbereitungen für die anstehende Saison: Technische Einrichtungen werden überholt und Liegeflächen gesäubert, heißt es in der Marktgemeinde. Los geht dort der Wasserspaß voraussichtlich am 11. Mai.

SCOTT JOHNSTON/SHARON CHAFFIN