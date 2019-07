"Bäume brauchen Wasser": Erlangen bittet Bürger um Mithilfe

Die Stadt kann angesichts der Hitzewelle nicht allen Pflanzen gerecht werden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit und der für kommende Woche wieder prognostizierten Hitzephase bittet die Stadt Erlangen ihre Bürger um Unterstützung beim Gießen der städtischen Bäume.

Die Bäume in der ganzen Stadt haben mit der Hitze zu kämpfen. © Edgar Pfrogner



Die Bäume in der ganzen Stadt haben mit der Hitze zu kämpfen. Foto: Edgar Pfrogner



Die kommunale Abteilung Stadtgrün wässert viele davon regelmäßig, doch angesichts mangelnder Niederschläge reicht das nicht immer aus. Insbesondere neu gepflanzte Bäume, aber auch Ältere brauchen jetzt die zusätzliche Bewässerung.

Jeder kann leicht mithelfen, indem er die Bäume im öffentlichen Raum regelmäßig gießt. Schon mit 40 bis 50 Litern – also vier bis fünf Eimern Wasser – pro Baum, zweimal wöchentlich kann den Sauerstoff- und Schattenspendern spürbar geholfen werden.

Die beste Zeit: Morgens und nach Sonnenuntergang

Die beste Zeit um Bäume zu gießen ist am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang. Und, – so die Abteilung Stadtgrün – mit etwas Werbung für das Gießen im Bekanntenkreis lassen sich vielleicht Nachbarn, Freunde und Verwandte zum Mitmachen animieren. Den Lohn für den Aufwand liefern die Bäume selbst, indem sie über den heißen und trockenen Sommer erhalten bleiben und in der Hitze mit Schatten, Frische und Grün erfreuen.

Als erste Stadt Bayerns: Erlangen ruft den Klimanotstand aus

Wer sich dauerhaft um Bäume oder eine Grünfläche in näherer Umgebung kümmern möchte, kann eine Patenschaft übernehmen. Der kommunale Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung nimmt diese gezielte und nachhaltige Unterstützung gerne an.

Nähere Auskünfte rund ums Thema Bäumegießen gibt es bei Matthias Maaß, Telefon: 0 91 31/86 20 57, E-Mail: matthias.maas@stadt.erlangen.de

en