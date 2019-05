Beeindruckende Tanztheater-Gala in Erlangen

Die Tanzstelle von Iris Voß besteht seit 30 Jahren - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Iris Voß lud mit ihrem Team der Tanzstelle zur Tanztheatergala in das Theater der Franconian International School ein.

Bewegende und bewegte Tanzessenz: Szene aus der Nürnberger Duo-Choreografie „Elementarteilchen“. © Harald Hofmann



Die Gäste kamen von nah und fern, ehemalige Schüler der Tanzstelle, die inzwischen in Costa Rica, Rotterdam, Freiburg und Nürnberg leben, hatten allesamt ihre eigenen Choreografien mitgebracht und präsentierten zusammen mit den Lehrkräften und dem Ensemble der Tanzstelle dem Publikum ihre tänzerische Entwicklung.Als Veranstaltungsort hatte man diesmal dasTheater der Franconian International School gewählt.

Eingestimmt auf den Abend wurden die Zuschauer mit den "Elementarteilchen", einer Tanzperformance, bestehend aus den Essenzen Kostüm, Licht, Musik und natürlich Bewegung. Aus weitschwingenden, schwarz-glitzernden Reifröcken, in stimmungsvolles blaues Licht gehüllt, tauchen die beiden Tänzerinnen auf und befreien sich ganz in Harmonie zu den Klängen der Musik aus ihren Kokons. Ihrer Röcke entledigt lassen sie voller Lust und Leichtigkeit zum Swing der 30er Jahre die reine Freude am Tanzen spüren.

Spielerisches Kräftemessen

Dann ein Urschrei, der den Saal durchdringt. Alle Aufmerksamkeit ist auf das Solo von Fabian Arroyo aus Costa Rica gerichtet, der kraftvoll, präsent sich darstellend, das Publikum an den verschiedenen Befindlichkeiten des eigenen Lebens teilhaben lässt. Bis "Sie" (Gabriela Chavarria) auf der Bühne erscheint. Die Aufmerksamkeit auf sich ziehend, möchte sie ihn abhalten von den täglichen Schattenboxkämpfen des Lebens. Ein spielerisches Kräftemessen von Mann und Frau entsteht, Duette der Anziehung und Abstoßung, der Nähe und Distanz. Durchdrungen von klassischen Elementen des Tanzes mündet die Begegnung der beiden in leidenschaftliche, intime, poetische Momente. "Escoger Ser", jeder hat im Leben die Wahl, wer und was er/sie sein möchte.

Mutter und Tochter

"No Sisters" handelt von einer anderen Art der Beziehung. Eine ganz persönliche Darstellung einer Mutter-Tochter-Beziehung, getanzt von – tatsächlich – Mutter und Tochter.

Ganz unmittelbar dagegen präsentierte sich die Körperkunst in dem Tanzakrobatik-Solo von Nick Untch aus Rotterdam. Man hält den Atem an, wenn er die Bühne umkreist, fast meditativ den Mittelpunkt fixiert, um dann aus offensichtlich völliger inneren und äußeren Gelassenheit ganz unvermittelt zu energiegeladenen akrobatischen Sprüngen höchster Schwierigkeitsstufe ansetzt. Beeindruckend diese unglaubliche Körperkontrolle!

Monotoner Gleichklang

Pochender Herzschlag erfüllt den Raum, "Hito", ein Mensch wird geboren, hautnah – aus einer Folie schält sich Eva Maria Christ, es beginnt der Lebenskreis: Geburt, Entfaltung, Stag-nation, Tod.

Iris Voß’ eigenes Stück, "B-Stimmungen", befasste sich mit den Zwängen des Lebens und bildete den Abschluss des Abends. Minutenlang schreiten weiße Gestalten in Kapuzen ihren Lebensweg ab, den Blick zu Boden gerichtet, mit kleinräumigen, hektischen Bewegungen. Hunderte gelber Tischtennisbälle, die plötzlich von der Decke in die Monotonie platzen, lassen Wettbewerb entstehen, ein wildes Treiben voller Konkurrenz, Neid und Missgunst. Tänzerische Elemente, theaterwirksame Bildkompositionen und interaktive Videoeinspielungen – auch lange nach Ende des Stückes bleiben die Bilder im Kopf.

Das Publikum hat die genreübergreifende Reise durch das Repertoire des zeitgenössischen Tanztheaters genossen. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Gratulation zum Jubiläum!

DORIS LEHFELD