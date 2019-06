Berg-Herzen helfen kranken Kindern: Spendenaktion der Schausteller

ERLANGEN - Auch dieses Jahr gibt es sie wieder auf der Bergkirchweih: die Berg-Herzen als Anstecker. Kauft man sich einen, unterstützt man dabei direkt die Kinder-Onkologie des Erlanger Uniklinikums. Denn die Schausteller spenden den Erlös.

Diese Anstecker kann man auf der Bergkirchweih kaufen - und dabei eine Spendenaktion unterstützen. Foto: Harald Sippel



Die schöne Brosche zeigt dabei nicht nur, dass man absoluter Berg-Fan ist. Sie dient auch einem guten Zweck. Den Gesamterlös spenden die Schausteller an die Kinder-Onkologie der Uniklinik. Dort behandeln die Ärzte Kinder und Jugendliche mit allen Formen von Tumoren, Leukämien sowie gutartigen Erkrankungen des Blutes und des Immunsystems. Im Vorjahr waren über die Herz-Aktion der Schausteller-Familie Kipp 2500 Euro zusammengekommen.

Auch beim Pommes Stand XXL-Pommes & Currywurst gibt es jetzt die Berg-Herzen zu kaufen. Foto: Katharina Tontsch



Initiiert hat das Projekt Denise Schmidt vom Riesenrad. Ein Herz kostet zwei Euro, fünf Herzen kosten fünf Euro. Kaufen kann man die Herzen nun sogar nicht mehr nur am Riesenrad, sondern auch beim Pommes Stand XXL-Pommes & Currywurst, in Dinkel’s Biergarten und bei Heidi’s Treff. Es lohnt sich also ein Rundgang links vom T.

