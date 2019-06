Bergkirchweih 2019: Der letzte Abend im Live-Ticker

Spitzen-Stimmung zum Abschied - wir berichten vom großen Finale! - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Der letzte Tag auf der Erlanger Bergkirchweih bot am Montag Sonne und einen blauen Himmel. Beste Bedingungen also, um noch einmal richtig aufzudrehen. Was am Montag rund um die Keller passiert, können Sie bei uns live mitverfolgen - hier sind die Informationen, Geschichten, Bilder und Videos vom Berg!

Um das Video zu sehen, klicken Sie bitte auf den Play-Button!

Bilderstrecke zum Thema Bier, Stromverbrauch und Putzkolonnen: Zehn Fakten zur Bergkirchweih Hätten Sie gewusst, dass neben dem Bierkonsum auch der Wasserverbrauch auf dem Berg auffallend hoch ist? Wie viele Überstunden städtische Mitarbeiter ackern, um den Müll in den Griff zu bekommen? Und wie laut es an den Kellern sein darf? Die Bergkirchweih im Faktencheck.