Bergkirchweih 2019 live: Alles bereit für die Eröffnung

Der Countdown bis zum Anstich läuft: Nur noch wenige Stunden, dann geht's los! - vor 1 Minute

ERLANGEN - Verpassen Sie keine Minute der fünften Jahreszeit: In Erlangen herrscht zur Bergkirchweih Ausnahmezustand. In unserem LiveBlog versorgen wir Sie mit Informationen, Geschichten, Bildern und Videos vom Berg. Den Anstich am Donnerstag um 17 Uhr begleiten wir im Live-Video.

