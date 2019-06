Bergkirchweih: Entlas Keller verzichtet auf Strohhalme und Malerplanen

Nein zu Plastik - Keller-Wirt hat eine klare Vision der Zukunft - vor 1 Stunde

ERLANGEN - "Das Thema Plastik betrifft uns alle und wir müssen schleunigst handeln" - so klar ist Vincenz Schiller vom Entlas Keller, wenn es um Nachhaltigkeit auf der Bergkirchweih geht. Deshalb gibt es dort auch keine Strohhalme und auch keine Malerplanen, wenn es mal nass wird - und der Zuspruch ist dabei groß.

Planen, Schirme, Müllbeutel oder Malerplanen: Alles, was gegen den Regen hilft, wird von Besuchern der Bergkirchweih auch genutzt. Am Entlas Keller wird jetzt auf Planen verzichtet. © Foto: Harald Sippel



Mit einem Facebook-Post hat Vincenz Schiller vom Entlas Keller für Gesprächsstoff gesorgt: "Leider regnet es gerade... und wir haben keine Malerplanen für euch. Nicht weil wir wollen, dass ihr nach Hause geht oder nass werdet. Nein, das sind im Prinzip riesige Einwegplastiktüten! Und wer benutzt sowas heutzutage noch?!".

Gerade da er weiß, dass es bei den Gästen der Bergkirchweih sehr beliebt ist, sich bei den ersten Tropfen unter den großen Plastik-Planen zu verschanzen, war er sehr erfreut über die vielen positiven Reaktionen. "Das Thema Plastik betrifft uns alle und wir müssen schleunigst handeln", erklärt Schiller und ergänzt: "Die Planen werden nur für eine ganz kurze Zeit benutzt und dann weggeworfen. Das hat mich schon immer aufgeregt. Deshalb habe ich gesagt: Wir sind jetzt konsequent und machen das ab sofort nicht mehr bei uns!"

Schiller kündigt weitere Schritte in Sachen Umweltschutz an: "Wir sind mit unserem Biergarten noch weit entfernt, perfekt nachhaltig zu sein, aber einen Anfang haben wir gemacht: keine Strohhalme, keine Malerplanen als Regenschutz, kein Einweggeschirr." Aber beispielsweise auf Frischhaltefolien in der Küche könne aufgrund von Hygienevorschriften nicht verzichtet werden.

Der Entlas Keller war übrigens auch der erste, der Krug-Pfand einführte. "Nachhaltigkeit war 1990 noch nicht das große Thema. Aber mein Vater hat das gegen viel Kritik durchgezogen. Denn ihm war klar: Krüge, die nicht bepfandet sind, landen oft irgendwo im Gebüsch oder in der Schwabach."

Schiller verspricht, in allen Bereichen nach umweltverträglicheren Alternativen zu suchen. Sein Aufruf auf Facebook: "Wenn Ihr Vorschläge habt, immer her damit! Wir brauchen viele Menschen, die versuchen, unperfekt nachhaltiger zu leben, nicht wenige, die perfekt Zero Waste leben." Auch die Kellner am Entlas Keller seien angehalten, Tipps entgegenzunehmen.