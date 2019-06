Bergkirchweih Erlangen: Lob für ehrenamtliche Helfer

Oberbürgermeister Florian Janik ist von Hilfsorganisationen begeistert - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Beim traditionellen Rundgang über die Bergkirchweih ist Oberbürgermeister Florian Janik voll des Lobes für Hilfsorganisationen.

Auch in diesem Jahr haben die für die Sicherheit auf dem Berg Verantwortlichen wieder die zahlreichen Helfer in ihren Wachen besucht, die dort ihren ehrenamtlichen Dienst tun. Die haben allerdings nichts von der zunehmenden Aggressivität gespürt, wie sie von der Polizei gemeldet wurde.

Hätten Sie gewusst, dass neben dem Bierkonsum auch der Wasserverbrauch auf dem Berg auffallend hoch ist? Wie viele Überstunden städtische Mitarbeiter ackern, um den Müll in den Griff zu bekommen? Und wie laut es an den Kellern sein darf? Die Bergkirchweih im Faktencheck.

Etwas weniger als im Vorjahr hätten sie zu tun, und von zunehmender Aggressivität hätten sie auch nichts gespürt, meinten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ASB und BRK unisono, als Oberbürgermeister Florian Janik sie beim traditionellen Rundgang über den Berg mit Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger, Sicherheitsreferent Thomas Ternes und einigen Stadträten explizit danach befragte.

Die Ehrenamtlichen haben sogar vielfach Lob und Zuspruch für ihre Arbeit bekommen, und da sich ihre räumliche Situation gegenüber den Vorjahren auch noch verbessert hat, sind sie weitestgehend zufrieden. Der ASB lobte vor allem die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die wiederum gab das Lob an die Retter zurück, mit denen der eine oder andere nicht mehr ganz nüchterne Berggänger gemeinsam versorgt wurde.

Einige Wünsche hatten die Ehrenamtlichen auch noch: so ist die neue Wache des BRK zwar gut ausgerüstet, sie ist aber zwischen zwei Fahrgeschäften eingekesselt, was eine ziemlich unangenehme Geräuschkulisse bedeutet. Die Mitarbeiter wünschen sich deshalb mehr Ruhe bei der Arbeit.

