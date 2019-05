Akrobatik vor der Haustür: Zum Start in das "21. Internationale Figurentheaterfestival" standen Leichtigkeit und Präzision in Erlangen im Mittelpunkt. Die schwebenden, fast schwerelosen Akrobatinnen von "La Spire" begeisterten ihr Publikum auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses Großparkplatz aus windigen Höhen. In der Neustädter Kirche begaben sich die Teilnehmer dagegen auf eine Reise in ihr Inneres. Gemeinsam mit der israelischen Künstlerin Moran Duvshani durchliefen sie drei Stationen, um der Melodie ihres Herzens lauschen zu können.