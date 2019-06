Betrug? Ermittlungsverfahren gegen ASB-Verantwortliche eingeleitet

ERLANGEN - In der Affäre um Abrechnungen im Rettungsdienst hat die Nürnberger Justiz nun eine offizielles Ermittlungsverfahren gegen zwei Verantwortliche des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Bayern eingeleitet. Es geht um den Verdacht wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall.

Zwei Verantwortliche des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) stehen im Fokus der Staatsanwaltschaft. Foto: Jens Kalaene, dpa



Polizisten und Vertreter der Staatsanwaltschaft haben bereits die Räume der bayerischen ASB-Zentrale in Erlangen durchsucht, außerdem auch die Privatwohnungen der verdächtigen ASB-Mitarbeiter. Einer wurde kürzlich in den Ruhestand verabschiedet, der andere ist noch bei der Wohlfahrtsorganisation beschäftigt. Auch beim Regionalverband München hat die Justiz bei der konzertierten Aktion Unterlagen beschlagnahmt. Außerdem seien die Büros verschiedener Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchsucht worden. Betroffen war auch das renommierte Nürnberger Unternehmen, das der ASB nach Bekanntwerden der Vorwürfe von sich aus mit einer Prüfung beauftragt hatte. Die Firma habe, so die Nürnberger Justiz, eine Durchsuchung ihrer Büros vermieden und die Unterlagen der Staatsanwaltschaft so ausgehändigt.

Nach umfangreichen Daten, die den Nürnberger Nachrichten vorliegen, hat der ASB-Bayern über Jahre hinweg durch geschickte Manipulation der Unterlagen bei Krankenkassen für den Rettungsdienst Kosten abgerechnet, die nie entstanden sind. Der Schaden, der durch diese Machenschaften entstanden ist, liegt nach diesen Unterlagen bei bis zu fünf Millionen Euro. Der ASB hat die Vorwürfe, über die die Nürnberger Nachrichten bereits im April berichtet hatten, stets abgestritten. Jetzt heißt es dort, Ziel sei eine "transparente Aufarbeitung". Zum ASB-Landesvorstand gehören passive und aktive SPD-Landespolitiker. Vorsitzender ist der frühere Landtagsabgeordnete Hans-Ulrich Pfaffmann, einer seiner Stellvertreter der Fürther Horst Arnold, Chef der SPD-Fraktion im Maximilianeum.

