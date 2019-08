Betrunken auf der Flucht nach Neunkirchen

34-Jähriger fuhr nach der Kerwa in Brand alkoholisiert nach Hause

ECKENTAL-BRAND - Ein 34-jähriger Mann aus Neunkirchen am Brand übertrieb es am Montagabend auf der Kerwa in Brand mit dem Alkohol. Mit deutlich über einem Promille stieg er in seinen Pkw und begab sich auf den Heimweg und auf die Flucht.

Polizei © Symbolbild/dpa



Als er nämlich an der Orchideenstraße eine Polizeistreife hinter sich sah, wurde er panisch und gab Gas. Bei einer kurzen Verfolgungsjagd versuchte er, die Streife in dem angrenzenden Wohngebiet abzuschütteln, was ihm jedoch nicht gelang. So hielt er schließlich an, jedoch nur um zu Fuß loszusprinten. Doch schon bald endete die Flucht: Einerseits, weil der 34-Jährige beim Versuch einen Zaun zu überspringen stolperte und stürzte, andererseits weil die Beamten direkt hinter ihm waren. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Dem 34-Jährigen droht eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, die neben einer hohen Strafzahlung auch den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen kann. Wie es sich anfühlt, zu Fuß zu gehen, kann der polizeilich bereits bekannte Fahrer schon einmal üben — denn der Führerschein ist zunächst sichergestellt, und er darf bis auf weiteres kein Kraftfahrzeug mehr

fahren.

