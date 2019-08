Betrunken Mercedes übersehen: Fahrerflucht in Erlangen

An einer roten Ampel in der Paul-Gossen-Straße ungebremst aufgefahren - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Da er ziemlich viel Alkohol getrunken hatte, versuchte ein 61-Jähriger nach einem Unfall in der Paul-Gossen-Straße in Erlangen zu flüchten. Dies ging nicht lange gut.

In Höhe der Autobahn kurz vor der Kreuzung zur Leipziger Straße musste eine 20-jährige Studentin aus Erlangen mit ihrem Mercedes in der Paul-Gossen-Straße anhalten, weil die Ampel Rot zeigte. Dies bemerkte der 61-Jährige nicht und prallte mit seinem VW nahezu ungebremst auf den Daimler.

Beim Mercedes wurde dadurch das gesamte Heck eingedrückt, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Beim VW wiederum wurde der gesamte Frontbereich erheblich beschädigt. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 15 000 Euro.

Nach dem Unfall stieg der 61-jährige Fahrer, der im westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt wohnt, aus seinem Wagen aus und forderte die 20-Jährige auf, die Unfallstelle zu räumen. Da dies aufgrund des Schadens nicht möglich war, wollte die Studentin die Polizei verständigen.

Der Mann war ohne Führerschein unterwegs

Zu diesem Zweck gab ihr der VW-Fahrer sein Handy und fuhr mit seinem erheblich beschädigten Auto und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Westen davon. Kurz darauf teilte ein Büchenbacher Gastwirt mit, dass bei ihm am Hof ein kaputter Wagen stehe, in dem der Fahrer sitze.

Die hinzugerufenen Beamten konnten kurze Zeit später den 61-Jährigen in seinem VW festnehmen. Der Grund für die Unfallflucht war dann auch schnell gefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann nämlich 1,42 Promille. Zudem besitzt er keinen Führerschein, da ihm dieser nach einer Trunkenheitsfahrt im Juni dieses Jahres entzogen worden war.

Anschließend musste sich der 61-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

en