Betrunken und verliebt: Handfester Streit am Martin-Luther-Platz

Der Mann hatte 3,9 Promille intus, seine Freundin störte das anscheinend nicht - vor 31 Minuten

ERLANGEN - An Ostermontag hat sich ein Pärchen am Martin-Luther-Platz lautstark gestritten. Der Mann hatte 3,9 Promille intus und ging auf seine Freundin los. Die allerdings hielt bis zuletzt zu ihm.

Am frühen Ostermotagabend geriet ein Pärchen aus Erlangen am Martin-Luther-Platz in Streit. Dabei zog der 38-jährige Mann seine Partnerin derart heftig an den Haaren, dass Passanten die Polizei verständigten. Die 52-jährige Frau wollte jedoch nicht verletzt sein, auch bestritt sie gegenüber den Beamten einen Streit.

Der 38-Jährige war nach Feststellungen der Beamten mit knapp 3,9 Promille erheblich alkoholisiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

