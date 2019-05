Biergarten in Atzelsberg nun offiziell eröffnet

Im beliebten Ausflugsziel der Erlanger gibt´s weiterhin Kitzmann-Bier - vor 1 Stunde

MARLOFFSTEIN - Der Biergarten in Atzelsberg, den nun Hubert Nägel (Erlanger Stadthalle und Redoutensaal) betreibt, ist mit einer Party offiziell wiedereröffnet worden.

Zwar ist der Atzelsberger Biergarten bei schönem Wetter bereits seit Mitte April geöffnet, doch das war nur ein "Probelauf". Nun ist er offiziell wieder eröffnet worden mit Lokalprominenz und Musik von der Heroldsberger Blaskapelle.

"Pächter gesucht" hatte Hubert Nägel immer wieder gelesen, wenn er am Atzelsberger Biergarten vorbei zu seinem Schloss Atzelsberg gefahren war. Irgendwann habe er dann mal reingeschaut, und am Silvestertag den Vertrag unterschrieben, erzählte er bei der Eröffnungsparty.

"Liegen lassen" habe er das Projekt erst einmal, wodurch es langsam gereift sei. "Inzwischen fühlen wir uns schon verwurzelt, haben Heimatgefühl entwickelt", gesteht er nun, nachdem das "Soft-Opening" vor der eigentlichen Eröffnung "bombastisch" gelaufen war.

Heimatgefühle entwickelt Hubert Nägel auch, weil seine Familie in Adlitz verwurzelt ist. Sogar Bürgermeister Eduard Walz gehört zur Verwandtschaft. Der wünschte seinem Hubert "viele schöne Tage", und dass die Tradition mit dem Biergarten noch lange weiterlebe. Walz durfte auch das erste Fass Bier anstechen, was er mit Bravour erledigte.

Das kommt zwar aus Kulmbach, es soll aber Kitzmann-Bier in den Fässern sein. Daneben wird auch noch Mönchshof und Kapuziner ausgeschenkt. Auf der Speisekarte stehen klassische Gerichte wie Wurstsalat und Brezn, Stadtwurst oder Sülze mit Musik, oder Obazda. Die meisten der Wurstwaren werden in der hauseigenen Metzgerei hergestellt, dabei wird auf den regionalen Bezug Wert gelegt, hieß es.

Weil es für die Kinder einen Spielplatz aus Naturhölzern gibt, wie man ihn nur selten in der Gegend sieht, ist der Atzelsberger ein echter Familien-Biergarten.

