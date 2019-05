BigBand der Bundweswehr kommt nach Erlangen

Open-Air-Konzert am 11. September 2019 auf dem Schlossplatz - vor 47 Minuten

ERLANGEN - Die BigBand der Bundeswehr kommt wieder nach Erlangen. Geplant ist das Konzert, das die Stadt gemeinsam mit den Erlanger Nachrichten veranstaltet, am 11. September auf dem Schlossplatz.

Zwei Jahre sind wieder vorbei, darum ist es erneut soweit: Das Open-Air-Konzert der Bundeswehr-Bigband auf dem Schlossplatz steht vor der Tür. Bundeswehr und Stadt haben sich darum auf dem Platz getroffen, um die Organisation abzustimmen.

Geplant ist das Konzert, das die Stadt gemeinsam mit den Erlanger Nachrichten veranstaltet, am 11. September.

Es ist bereits das zehnte Open-Air der Bundeswehr-Bigband, bei dem Werner Rudolph die Projektleitung hat. Für ihn ist die Planung darum Routine, aber trotzdem muss vorher alles besprochen werden.

Darum haben sich die Bundeswehr-Offiziere Jürgen Greif und Jürgen Olzog Schloss- und Marktplatz genau angesehen und sich von Werner Rudolph sowie von Sabine Lotter und Jennifer Reck vom Bürgermeister- und Presseamt der Stadt erläutern lassen, wie Aufbau, Abbau und das Konzert selbst, ablaufen müssen.

Die Bigband der Bundeswehr trat am Mittwoch wieder auf dem Schlossplatz in Erlangen auf. Swing, Rock und Pop spielten die Musikanten für einen guten Zweck, denn die Bundeswehr-Bigband tritt nur für wohltätige Zwecke auf. Die Spenden gehen an die EN-Aktion "Freude für alle", die Spiel- und Lernstuben sowie die "Beck"-Kinderfondsstiftung. Seit diesem Jahr ist Oberstleutnant Timor Oliver Chadik, der aus Hessen stammt und in Würzburg an der Musikhochschule studiert hat, Leiter der Big Band der Bundeswehr.