Bis zum Jahr 2022 wird am MTG in Erlangen gebaut

Am Marie-Therese-Gymnasium hat diese Woche die Generalsanierung begonnen. Wie auch bei anderen Schulen bei laufendem Betrieb. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Unterricht in der Turnhalle? Das gibt es — in leicht abgeänderter Form — seit Montag am Marie-Therese-Gymnasium. Denn in dieser Woche hat an der städtischen Schule die Generalsanierung begonnen.

Die neue Turnhalle (rechts) von der Fichtestraße aus gesehen. Das weiße Gebäude gehört ebenfalls zur Schule und wurde neu erbaut. Hier sind derzeit Ausweichklassenräume untergebracht. © Ulrich Schuster



Für neun Klassenzimmer musste deshalb ein Ausweichquartier gefunden werden. Dabei war das Gebäudemanagement durchaus erfinderisch. In die alte Turnhalle, die im Jahr 2023, am Ende der Baumaßnahmen, abgerissen werden soll, hat man kurzerhand zwei Klassenzimmer eingebaut.

Raum im Raum: Die Klassenräume wurden als eigenständige Baukörper in der bestehenden Halle errichtet, lediglich die alten Außenwände wurden genutzt und mit Fenstern versehen. Das komme weitaus günstiger als Container aufzustellen, ist zu hören.

Ganze Schulen sanieren und erweitern — und das alles bei laufendem Betrieb: In dieser Kunst übt sich das städtische Gebäudemanagement bereits seit längerem. Zuletzt waren Albert-Schweitzer- und Ohm-Gymnasium dran. Und immer geht es auch darum: Wo können Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Sekretariat während der Bauphase innerhalb der Schule untergebracht werden? Bisher wurden immer Lösungen gefunden.

Jetzt ist das Marie-Therese-Gymnasium an der Reihe. Bis 2022 wird hier nun gebaut, 16,4 Millionen Euro wird das insgesamt kosten, die Einrichtung inbegriffen. Die Schule ist — und das ist das Ergebnis wiederholter Erweiterungen — ein Sammelsurium von Bauten aus unterschiedlichen Bauzeiten.

Die Stufung dieses Gebäudes aus den 1970er Jahren soll aufgehoben werden, d. h. es wird hochgebaut, so dass man mehr Raum gewinnt. © Fotos: Ulrich Schuster



Neben dem Jugendstilgebäude aus dem Jahr 1909 mitsamt Turnhalle aus der gleichen Bauzeit gibt es noch eine später errichtete, in die Jahre gekommene Erweiterungsturnhalle, außerdem einen Gebäudeflügel aus den 1950er Jahren, einen Erweiterungsbau aus den 70er Jahren, einen Mensabau von 2005 sowie die jetzt neu errichtete Zweifachturnhalle.

Als nächstes wird nun im Rahmen der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten der Bau aus den 1970er Jahren vergrößert. Die Stufung des Gebäudes wird aufgehoben, das heißt es wird an diesen Stellen hochgebaut und somit mehr Raum für Fachräume gewonnen. Zwei Ausweichklassenräume wurden jetzt in diesem Gebäude im Theaterkeller untergebracht — in den ehemaligen Requisitenräumen. Am Rande bemerkt: Als man hier eine Kellertreppe als Fluchtweg baute, stieß man auf einen ehemaligen aufgelassenen Eiskeller — Überbleibsel einer Brauerei

Und die weiteren Übergangsklassenräume? Zwei wurden in dem neuen Zwischenbau eingerichtet, der die ebenfalls neue Turnhalle mit einem an das Schulgrundstück angrenzenden Nachbargebäude verbindet. Später sollen die Zimmer zu Kunsträumen werden.

Einer der Ausweichklassenräume, die in die alte Turnhalle hineingebaut wurden.



Und noch einmal zurück zu den Turnhallen: Im Geräteraum befindet sich nun ebenfalls ein Klassenzimmer, zwei weitere Klassenzimmer finden in der historischen Turnhalle Platz. Später wird hier die künftige Aula entstehen. Die angrenzende alte Turnhalle hingegen wird abgerissen, so dass der Pausenhof mehr Raum bekommt.

EVA KETTLER