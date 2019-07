Blaualgen-Alarm: Stadt Erlangen sperrt Dechsendorfer Weiher

ERLANGEN - Die Blaualgensituation im Dechsendorfer Weiher hat sich seit Donnerstag schlagartig verschlechtert. Wegen der Ansammlung von Cyanobakterien hat die Stadt Erlangen in Absprache mit dem Gesundheitsamt am Freitagmittag ein vorübergehendes Badeverbot ausgesprochen.

Ein Klassiker: Im Dechsendorfer Weiher wachsen derzeit wieder Blaualgen. Die Stadt hat ein Badeverbot ausgesprochen. © Klaus-Dieter Schreiter



Weil am Dechsendorfer Weiher wieder massiv Blaualgen wachsen, musste die Stadt Erlangen in Absprache mit dem Gesundheitsamt am Freitag ein vorübergehendes Badeverbot aussprechen. "Die Blaualgensituation im Dechsendorfer Weiher hat sich seit Donnerstag schlagartig verschlechtert", berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Gerade auf der Südseite des Sees treten vermehrt Cyanobakterien auf.

Blaualgen könnten beim Auftreten großer Mengen und beim Verschlucken des Wassers Krankheiten wie Erbrechen, Durchfall oder Vergiftungen hervorrufen. Bei Hautkontakt können außerdem Hautreizungen und allergische Reaktionen entstehen.

Situation wird täglich kontrolliert

​Die Menge der Blaualgen im Wasser kann sich laut dem Gesundheitsamt von einer Stelle zur anderen und innerhalb kürzester Zeit ändern. In Abhängigkeit von der Windrichtung kommen Blaualgen vor allem im Uferbereich – meist vorübergehend – in größeren Mengen auf. Ob ein See befallen ist, lässt sich an der Trübung und den grünlichen Schlieren erkennen.

Die Situation am Dechsendorfer Weiher wird laut der Behörde täglich beobachtet und kontrolliert. Informationstafeln sind vor Ort angebracht. Der fränkische Weiher wurde bereits in den vergangenen Jahren mehrfach von Blaualgen befallen.

