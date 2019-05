Blockhelden bouldern bald in Bubenreuth

Halle soll im neuen Gewerbegebiet an der Staatsstraße entstehen - vor 34 Minuten

BUBENREUTH - Im Gewerbegebiet "Bruckwiesen II" wird eine neue Boulderhalle der Blockhelden geplant, daneben ein Parkhaus für Pendler und fürs Gewerbegebiet "Hoffeld".

Der Gemeinderat hat das Gewerbegebiet "Bruckwiesen II" auf den Weg gebracht, das zwischen dem Rewe-Markt und der Staatsstraße liegt. Dort wollen die Blockhelden eine Boulderhalle bauen, und Parkplätze sollen dort auch entstehen.

Bouldern vereint Spaß, Beweglichkeit und Kraft. Besonders gut ist das Ganzkörpertraining auch für Menschen mit Rückenschmerzen. Üben kann man das Klettern in Absprunghöhe bei den "Blockhelden" in Erlangen. Thomas Hallinger (im roten T-Shirt) gibt dort Anfängerkurse. Wir haben mal vorbeigeschaut.

Die Gemeinde hatte das knapp 10 000 Quadratmeter große Anwesen der ehemaligen Gaststätte Zeitner auf der Westseite der Staatsstraße vor einiger Zeit erworben. Auf dem Gelände sollen vor allem P+R-Parkplätze geschaffen werden.

Das erworbene Gelände ist aber so groß, dass darauf auch Gewerbe Platz hat. , haben nun Bedarf angemeldet.

