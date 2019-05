Blühende Städte: Innenminister Herrmann eröffnet die Gartensaison

In Erlangen pflanzte er unter anderem Lavendel an

ERLANGEN - Wenn der Innenminister von Bayern ein Insektenhotel an einen Baum hängt und eine Lavendelpflanze einbuddelt, dann kann das nur bedeuten: Die "Urban-Gardening"-Saison ist wieder eröffnet. Joachim Herrmann fand sich dazu am Freitag in seiner Heimatstadt Erlangen ein.

Beim Urban Gardening pflanzen Menschen auf öffentlichen Flächen Blumen, Obst und Gemüse an. Bayernweit gibt es etwa 100 urbane Gärten. Foto: Nicolas Armer/dpa



Eine kleine Lavendelpflanze hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei der Eröffnung der Urban Gardening Saison im Demonstrationsgarten Erlangen in die Erde gesetzt. Am Rande der Veranstaltung der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau lobte Herrmann am Freitag die Vorzüge städtischer Gärten. Sie verschönerten die Städte und sorgten für bessere Luft. Der Anbau von Obst und Gemüse im urbanen Raum könne außerdem Transportwege einsparen.

Wie in Gemeinschaftsgärten, aber auch auf dem eigenen Balkon auf kleinstem Raum gut angebaut werden kann, zeigten Andreas Becker und seine Kollegen der Bayerischen Gartenakademie im Schaugarten in Erlangen. Neben dem klassischen Hochbeet präsentierten sie ein Wandbeet aus Holzpaletten, mobile Gärten in Plastikkisten und Wasserbeete. Weitere Demonstrationsgärten sollen auch in Ober- und Unterfranken entstehen. Becker hofft, dass noch bis September Standorte gefunden werden.

Beim Urban Gardening pflanzen Menschen auf öffentlichen Flächen Blumen, Obst und Gemüse an. Bayernweit gibt es etwa 100 urbane Gärten. Diese sind nicht nur Orte der gemeinsamen Arbeit in der Natur, sondern auch Treffpunkt für Jung und Alt, Alteingesessene und Neubürger. "Da ist manchmal die Pflanze nur Nebensache", sagte Becker.

