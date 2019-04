Böschungsbrand an der Bahnlinie bei Erlangen

Zugverbindung zwischen Nürnberg und Bamberg war unterbrochen - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen elf Uhr zu einem Brand am Bahndamm in Eltersdorf gerufen. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr wurde gestern gegen elf Uhr zu einem Brand am Bahndamm in Eltersdorf gerufen. © Torsten Hanspach



Die Feuerwehr wurde gestern gegen elf Uhr zu einem Brand am Bahndamm in Eltersdorf gerufen. Foto: Torsten Hanspach



Dort brannte das Gras an mehrere Stellen entlang der Bahnlinie auf rund 400 Quadratmetern. Die Kameraden der Ständigen Wache, die mit drei Fahrzeugen rasch vor Ort waren, hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Brandursache ist noch unklar, möglicherweise war Funkenflug eines vorbeifahrenden Zuges die Ursache. Die Zugverbindungen zwischen Nürnberg und Bamberg waren kurzzeitig unterbrochen, da es auch bei Hirschaid einen Böschungsbrand gab.

Daher weist die Feuerwehr darauf hin, dass die Waldbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit hoch ist.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tha