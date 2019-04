Brand in Dechsendorf: Kosmetikspiegel entzündet Blumentopf

Drohender Wohnungsbrand durch Rauchmelder verhindert - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein kurioses Beispiel, wie leicht Brände in Wohnungen entstehen können und wie wertvoll die seit 2017 vorschriftsmäßigen Rauchmelder sind, ereignete sich am Ostersamstag in Dechsendorf: Dort geriet ein Plastik-Blumentopf in Brand.

Mit einer Steckleiter kletterten die Feuerwehrler zu einem Fenster im zweiten Stock. © Thorsten Hanspach



Mit einer Steckleiter kletterten die Feuerwehrler zu einem Fenster im zweiten Stock. Foto: Thorsten Hanspach



Aufmerksame Nachbarn bemerkten am Morgen den Signalton eines Rauchmelders und stellten zudem Brandgeruch fest. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Neben den Dechsendorfer Kameraden und dem Löschzug der Ständigen Wache eilten auch die Freiwillige Feuerwehr Heßdorf sowie mehrere Rettungs- und Polizeiwagen zum Einsatzort.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz musste sich gewaltsam Zutritt durch die Wohnungstür verschaffen, da in der Wohnung noch Personen vermutet wurden. Ein zweiter Trupp versuchte, über eine Steckleiter durch ein Fenster in die Wohnung im zweiten Stock zu gelangen.

Zum Glück wurde dort kein Bewohner angetroffen, dafür fand man jedoch die kuriose Ursache für die Rauchentwicklung, wie Einsatzleiter Markus Stirnweiß berichtet: Ein Kosmetikspiegel, der im Sonnenlicht stand, bündelte die Sonnenstrahlen zufällig direkt auf einen daneben stehenden Plastik-Blumentopf. Dieser war unter der Hitze verschmort und hatte die Wohnung verraucht. Nachdem die Wohnung mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht war, rückten die Kameraden der Feuerwehr wieder ab.

Torsten Hanspach