Brauerei Steinbach präsentiert das Bergkirchweih-Bier

ERLANGEN - Die Brauerei Steinbach hält die Stellung: An der Bergkirchweih 2019 wird es das einzige Bier sein, das in Erlangen hergestellt wird. Nun präsentierte Braumeister Christoph Gewalt das diesjährige Bier für den Erlanger Berg.

Das schmeckt: Der Bergbier-Probe bei Steinbach Bräu. © pm



Mit 13,8 Prozent Stammwürze und sechs Prozent Alkohol ist das Bier der Brauerei Steinbach in diesem Jahr das einzige Bier aus einer Erlanger Brauerei am Berg, wie Brau-Herr Christoph Gewalt – wie immer am "Tag des Bieres" – beim Erstausschank des Hopfentranks bemerkte. Aber: "Wir halten die Stellung."

2018 war neben Steinbach noch die Brauerei Kitzmann auf dem Erlanger Berg vertreten. Mittlerweile aber wird Kitzmann-Bier in Kulmbach hergestellt. In der Kitzmann-Bräuschänke ist dennoch das Festbier für die Bergkirchweih vorgestellt worden.

Die Brauerei Steinbach ist somit die einzige verbliebene Erlanger Brauerei, die auch hier am Standort produziert. Der Biergarten in der Vierzigmannstraße hat bereits geöffnet, täglich ab 17 Uhr. Dort kann man auch das hauseigene Storchen-TV ansehen, über einen Bildschirm überträgt Steinbach "live", was die Störche über dem Dach der Brauerei tun. Der Bierpreis für die Bergkirchweih 2019 bleibt auch bei Steinbach gleich, wie Christoph Gewalt unlängst bestätigt hatte.

Assistiert von Bayerns möglicherweise nächster Bierkönigin Carolin Strobl, einer Erlanger Studentin aus Dachau, und zwei alten "Berghasen", Thomas und Axel Fischer, lange Jahre am Erich Keller, wurde das erste Fass angezapft. Es blieb auch bei der Premiere nicht das Einzige.

