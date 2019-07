Brückenarbeiten an der A3: Teilstück wird gesperrt

ERLANGEN/FÜRTH - Was für ein Koloss: Mit einem Schwerlastkran werden in den kommenden Nächten tonnenschwere Hybridträger für eine neue Brücke am Autobahnkreuz Erlangen/Fürth eingesetzt. Die A3 muss daher teilweise gesperrt werden.

Am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen entsteht in dieser Woche die neue Brücke der Richtungsfahrbahn der A73 nach Bamberg. Dazu wird bis Donnerstag jeweils eine Fahrbahn der A3 nachts gesperrt, um die tonnenschweren Hybrid-Träger mit einem Schwerlastkran einzusetzen.

Jeweils elf der großen Stahlträger mit Betonauflage bilden das Brückensegment über eine der beiden Fahrbahnen, rund fünfzig Meter lang. Souverän hebt der riesige Autokran, der immerhin 275 Tonnen schafft, die endlos langen Teile von Spezialtransportern, um sie millimetergenau über der Fahrbahn zu platzieren. Arbeiter fixieren sie dann in den Lagern des Brückenkopfes und dem Mittelpfeiler. Wenn alle Träger installiert sind, kann die Unterschicht der Fahrbahn betoniert werden.

