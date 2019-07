Brunnen auf Privatgrundstücken in Erlangen versiegen

ERLANGEN - Im Steudacher Ortskern trocknen private Brunnen aus. Darüber hat ein Bürger während der Ortsbeiratssitzung von Kosbach, Häusling und Steudach geklagt. Expertin schließt Wasserentnahme durch Landwirte nicht aus.

Die starke Bewässerung der Gemüsefelder bei Steudach machen Bürger für das Versiegen ihrer privaten Brunnen mit verantwortlich. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Das gab es noch nie hier in Steudach", stellte ein Bürger während der Ortsbeiratssitzung im Steudacher Feuerwehrhaus besorgt fest. Brunnen würden austrocknen und zusammenfallen, so etwas habe er noch nicht erlebt.

Die Schuld dafür gibt er nicht der derzeitigen Trockenheit allein. Er vermutet vielmehr, dass die starke Bewässerung der Felder in unmittelbarer Nähe mit ein Grund dafür ist. Tatsächlich gibt es im Bereich Steudach zwischen der Autobahnraststätte, der Straße Sankt Michael und der Kieselbergstraße große Gemüsefelder, auf denen ausgedehnte Bewässerungsanlagen installiert sind.

Die würden Tag und Nacht das Wasser auf die Felder sprengen, und auch bei Regen würden sie nicht abgestellt, stellte eine Bürgerin fest. Die Bewässerung sei so intensiv, dass das Wasser sogar in großen Pfützen auf den Feldern stehen würde. Da diese Felder am tiefsten Punkt unterhalb von Steudach liegen, wird vermutet, der Gemüsebauer zieht mit seinem Brunnen das Grundwasser derart ab, dass die privaten kleineren Brunnen versiegen.

Wie die Diplom-Geologin und Abteilungsleiterin für die Wasserbereitstellung bei den Erlanger Stadtwerken, Sigrid Kowol-Wagner, auf Anfrage sagte, sei es "denkbar und grundsätzlich nicht auszuschließen", dass eine solch starke Wasserentnahme wie im Bereich Steudach zum Versiegen von anderen Brunnen führen kann.

Die Stadtwerke würden darum im Bereich ihrer Brunnen auch Bewässerungsbrunnen vorhalten, um die Versorgung der Landwirte mit Wasser sicherzustellen für den Fall, dass deren Brunnen nicht mehr genügend Nass hergeben.

Sigrid Kowol-Wagner weist aber auch darauf hin, dass im hiesigen Raum die Grundwasserstände "grundsätzlich sinken". Die Stadtwerke würden davon noch wenig merken, weil auch Wasser aus Süddeutschland bezogen werde. Die eigenen Brunnen würden darum noch nicht auf Volllast laufen. Die trockenen Brunnen im Bereich Steudach seien, so vermutet Kowol-Wagner, die Folge eines Mischeffekts von starker Wasserentnahme und des gesunkenen Grundwasserstands.

Wie die Nürnberger Nachrichten erst kürzlich berichteten, sind die aktuellen Daten des Niedrigwasser-Informationsdienstes des bayerischen Landesamtes für Umwelt bereits jetzt, in der ersten Hälfte des hydrologischen Sommerhalbjahrs, alarmierend.

An 34 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen im Freistaat wurden demnach niedrige beziehungsweise sehr niedrige Grundwasserstände registriert, darunter an den Messstellen in Baiersdorf, Kirchehrenbach, Behringersdorf, Reichenschwand und Großhabersdorf.

Der Ortsbeirat Kosbach sieht das Austrocknen von privaten Brunnen im Bereich Steudach kritisch. Laut dem Vorsitzenden Sven-Wulf Schöller seien Genehmigungen für die Wasserentnahme aus eigenen Brunnen durchaus widerrufbar.

Ein Grund für die hohen Belastungen sei die "intensive Landwirtschaft"

Unterdessen hat der bundesweit tätige "Verein zum Schutz des Rheins" (VSR) aus Geldern in Nordrhein-Westfalen erklärt, dass er Wasser von 35 privanten Brunnen "aus dem Raum Erlangen-Uttenreuth-Baiersdorf" analysiert habe. "Jeder sechste Brunnenbesitzer wurde enttäuscht und musste erfahren, dass der Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm Nitrat pro Liter in seinem Brunnen überschritten ist", teilte der VSR mit. Ein Grund für die hohen Belastungen sei die "intensive Landwirtschaft".

Der Europäische Gerichtshof hatte im Juni 2018 die Bundesrepublik dazu verurteilt, zum Schutz der Gewässer die Nitratausbringung aus "landwirtschaftlichen Quellen" zu senken. Es sollten Aktionsprogramme entstehen, die das Ausbringen jeglicher Art von stickstoffhaltigen Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen begrenze.

