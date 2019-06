Bunte Kultur und grüne Innenhöfe in Erlangen

Die Erlanger Altstadt präsentiert sich am Sonntag als unterhaltsame und informative Festmeile und gewährt dabei seltene Einblicke in ansonsten verschlossene "Oasen". - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Erlanger Altstadt präsentiert sich am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr von ihrer besten Seite und bietet Einblick in die versteckten Innenhöfe der Stadt.

Auch in diesem Jahr bietet der Tag der Altstadt wieder einen Flohmarkt am Martin-Luther-Platz oder die Schaubrauerei im Innenhof des Stadtmuseums. © Harald Sippel



Der Förderverein AltstadtForum Erlangen e. V. hat in Zusammenarbeit mit dem City-Management Erlangen ein abwechslungsreiches Kulturprogramm auf die Beine gestellt.

Eine Entdeckungsreise durch die Altstadt führt die Besucher über Flohmärkte, malerische Innenhöfe und in offene Ateliers. Institutionen wie das Stadtmuseum Erlangen, das Theater Erlangen, der Botanische Garten und die Altstädter Dreifaltigkeitskirche haben für diesen Tag ein besonderes Programm erarbeitet. Zu allen Stationen gibt es freien Eintritt.

Besonders dürfen sich die Besucher auf die sogenannten "Oasen der Altstadt" freuen. Von 11 bis 18 Uhr geben einige der privaten Innenhöfe der Altstadt einen einmaligen Einblick in die sonst dem Publikumsverkehr Orte.

Der Martin-Luther-Platz verwandelt sich in einen Dreh- und Angelpunkt. Hier findet nicht nur der traditionelle Altstadt-Flohmarkt statt. Für die kleinen Gäste gibt es ein nostalgisches Kinderkarussell, und die Altstadt-Band "Four Geez" sorgt für Hits aus den 60er-Jahren bis heute. Hier informiert auch der Veranstalter, der Förderverein AltstadtForum Erlangen e. V., mit einem Infostand und gibt Tipps für einen gelungenen Familiensonntag. Rund um den Platz gibt es auch regionale und internationale Gaumenfreuden.

Auch die beiden Kulturinstitutionen Stadtmuseum und Theater Erlangen bieten ein abwechslungsreiches Sonderprogramm. Das Stadtmuseum bietet zum Beispiel im Museumshof mit dem Verein zur Förderung der fränkischen Bierkultur eine Schau-Brau-Station an. Tagsüber gibt es zahlreiche Animationen, Mitmachaktionen und Führungen. Das Theater Erlangen bietet als ältestes bespieltes Barocktheater Einblick in den Zuschauersaal und die Bühnenräume. Das Carrée Kunsthandwerk Erlangen am Altstädter Kirchenplatz ist eine der Hauptattraktionen an diesem Tag. Zehn Erlanger Kunstschaffende geben Einblick in das Erlanger Kunsthandwerk. Die Veranstaltung findet aufgrund der gezeigten Unikate und der verwendeten Materialien nur bei guter Witterung statt.

Im Rahmen des 100-jährigen Geburtstags des Heimat- und Geschichtsvereins forschen Besucher über die Geschichte der Stadt und nehmen an Kreativateliers teil.

Bereits für Samstag, 22. Juni, laden die Einzelhändler und Dienstleister zum Warming-up in die Altstadt ein. Ganz unter dem Motto "Lassen Sie sich VERführen!" laden neun ausgewählte Altstadt-Geschäfte zu Führungen ein.

en