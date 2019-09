Busfahrer mit dubioser Flüssigkeit bespritzt: Täter flüchtet

ERLANGEN - Ein Erlanger Busfahrer wurde am Wochenende Opfer eines gemeinen Angriffs: Ein Fahrgast hatte ihm unvermittelt eine dubiose Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt und flüchtete. Der Fahrer erlitt starke Augenschmerzen und musste in eine Klinik.

Wie die Polizei berichtet, war der vermutlich betrunkene Fahrgast am Samstag im Bus der Linie 287, der in Richtung Steudach Westfriedhof unterwegs war, eingeschlafen. Gegen 7.20 Uhr weckte der Busfahrer den Mann an der Endhaltestelle auf und bat ihn, den Bus zu verlassen. Dabei entwickelte sich eine Diskussion zwischen den Männern, die sehr schnell eskalierte.

Plötzlich spritzte der Unbekannte dem Busfahrer nämlich eine dubiose Flüssigkeit ins Gesicht und flüchtete dann aus dem Bus in unbekannte Richtung. Der Busfahrer erlitt durch den Angriff "starke Schmerzen in den Augen und sah stellenweise nur noch verschwommen", so die Polizei. Er wurde zur weiteren Versorgung in eine Augenklinik gebracht.

Täter weiter flüchtig

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Eine sofortige Fahndung blieb ergebnislos - daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Außerdem hatte er schwarze, kurze Haare, trug einen Vollbart und keine Brille. Bekleidet war er mit einem blauen Polo-Shirt, langer Jeans und schwarz-weißen Turnschuhen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Erlangen unter der Rufnummer 09131/760-114 zu melden.

