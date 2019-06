Literweise Franziskaner-Weißbier haben am Freitagnachmittag und bis in den Abend hinein den Verkehr auf der A3 am Kreuz Erlangen lahm gelegt. Mehrere Paletten voller Bier waren dort von einem Sattelzug gerutscht. Der 43-Jährige Lkw-Fahrer war laut Polizei zu schnell in die Baustelle am Kreuz gefahren, außerdem war die Ladung nicht richtig gesichert. Die Autobahn war erst in den Abendstunden wieder komplett für den Verkehr freigegeben. © THW Erlangen