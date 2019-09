Bei Siemens starten allein in Deutschland rund 2.100 junge Menschen an 20 Standorten ihre Berufsausbildung. Etwa 1.500 bildet Siemens für den eigenen Bedarf aus, weitere 600 kommen von externen Partnerunternehmen hinzu. In Bayern treten an neun Standorten 688 junge Frauen und Männer ins Berufsleben bei Siemens, 112 werden in den Siemens Trainingscenter für andere Unternehmen ausgebildet. 31 junge Menschen aus 14 Ländern nehmen am International Tech Apprenticeship@Siemens (ITA@S) in Berlin teil, darunter Auszubildende aus Nigeria, Pakistan und Südafrika. Sie werden von ihrer jeweiligen Siemens-Regionalgesellschaft nach Berlin entsandt. Dort erlernen sie den Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik oder des Mechatronikers. Insgesamt absolvieren zurzeit 111 junge Leute aus dem Ausland im Rahmen des ITA@S eine Ausbildung in Berlin. © Siemens Erlangen