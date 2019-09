Das THW in Erlangen sucht neue Helfer

Ungewöhnliche Info-Aktion am Hugenottenplatz - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Das Technische Hilfswerk bietet mit seiner bayernweiten Sandsack-Challenge weit mehr als Spiel und Spaß. Es geht um die Hilfe im Katastrophenfall - auch in Erlangen.

Sandsack-Challenge des THW Erlangen am Hugenottenplatz © Anja Neu



Sandsack-Challenge des THW Erlangen am Hugenottenplatz Foto: Anja Neu



Sandsäcke werfen, ihr Gewicht abschätzen oder mit ihnen kegeln: In ganz Bayern konnte Jung und Alt am vergangenen Samstag an den Standorten des Technischen Hilfswerks an sechs verschiedenen Spielstationen aktiv werden. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer waren auch in Erlangen am Hugenottenplatz im Einsatz, um Passanten für die Arbeit des THW zu begeistern.

Ihr Ziel: neue Helfer anwerben, vor allen Dingen aber auf das aktuelle Thema Hochwasser aufmerksam machen. Als Bundesorganisation wird das Hilfswerk zwar vom Bund finanziell getragen, doch wie Michael Mrugalla, Pressesprecher des Erlanger Standortes, erklärt, reiche das "bei weitem nicht aus, um sinnvoll zu helfen".

Daher ist das Technische Hilfswerk für die Anschaffung spezieller Gerätschaften oder Fahrzeuge auf Spenden angewiesen. Auch darauf will die Sandsack-Challenge hinweisen. Schließlich geht es um Katastrophenhilfe und damit auch um ihre Finanzierung in Zeiten des Klimawandels.

Anja Neu