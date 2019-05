Das war’s: Bruck verabschiedet sich aus Liga drei

Zumindest gewinnen die Handballer das letzte Heimspiel gegen den TV Germania Großsachsen - vor 9 Minuten

DAS ENDE WAR EMOTIONAL - Die Handballer des TV 1861 Bruck verabschieden sich mit einem Heimsieg aus der dritten Liga. Gegen den den TV Germania Großsachsen gewinnt der bereits seit längerem als Absteiger feststehende Tabellenletzte mit 28:25. Jetzt ist Sommerpause. Und der Umbruch wird Realität.

Abgestiegen: Die Brucker Handballer müssen nach nur einem Jahr den Drittliga-Zirkus wieder verlassen. Für Philipp Hirning (vorne rechts) wird es vielleicht das letzte Spiel überhaupt gewesen sein. © Foto: Jürgen Naglik



Abgestiegen: Die Brucker Handballer müssen nach nur einem Jahr den Drittliga-Zirkus wieder verlassen. Für Philipp Hirning (vorne rechts) wird es vielleicht das letzte Spiel überhaupt gewesen sein. Foto: Foto: Jürgen Naglik



Das Ende war emotional. Auch wenn es schon lange feststand. Am Samstagabend feierten die Handballer des TV 1861 Bruck ihr letztes Spiel in der dritten Liga. Beim 28:25 (14:12) gegen den TV Germania Großsachsen hatten sie dann auch tatsächlich mal etwas zu feiern.

Vor knapp 200 Zuschauern legten die Hausherren stark los und gerieten in der ersten Hälfte nie in Rückstand, auch wenn die Gäste immer mal wieder ausgleichen konnten. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Brucker den Vorsprung auf drei Tore (17:14, 34.), ehe Großsachsen an Bruck vorbeizog (17:19, 40.). Erst in der Schlussphase gelang Mirko Scholten mit dem Treffer zum 26:25 (53.) der Führungswechsel, der letztlich auch zum Sieg führte. Es war der fünfte Sieg im 30. Spiel. Bruck steigt als Tabellenletzter ab. Und dennoch mit Stolz.

Bilderstrecke zum Thema Raus mit Applaus: Bruck verlässt die dritte Liga Das letzte Heimspiel war auch gleichzeitig das letzte Spiel in der dritten Liga: Der TV 1861 Bruck verabschiedet sich nach nur einer Saison mit einem Sieg gegen den TV Germania Großsachsen.



Nächste Saison werden sich die Brucker wieder in der Bayernliga versuchen. Die Mannschaft aber wird sich verändern. Schon Kapitän Mirko Scholten sprach von dem "Ende einer Ära", als der Abstieg rechnerisch feststand. Nun, nach dem 30. und letzten Spieltag, ist der Umbruch Realität. Drei Spieler verlassen den Verein, Torwart Lars Goebel und Julian Mangen bleiben durch den Wechsel zur U23 des HC Erlangen drittklassig, Steffan Meyer schließt sich den finanzstarken Regensburgern an.

Dazu kommt eine Gruppe an Spielern, die mittlerweile nicht mehr nur noch Handball im Kopf haben, sondern sich auch um ihr Studium oder ihren Beruf kümmern müssen. Als "Backups" bleiben sie dem Verein vielleicht erhalten, wie Ljevar sagt. Doch eine feste Zusage für die neue Runde konnten ihm weder der angehende Lehrer Enzo Kohler noch Sebastian Duscher, Markus Wolf, Claudio Schneck, Tobias Büttner oder Philipp Hirning geben.

Zwei Spieler kommen vom HCE

Einige Spieler aus der Reserve, die in der Landesliga die Klasse gehalten hat, werden aufrücken. Außerdem stehen vier externe Zugänge fest. Aus der A-Jugend des HC Erlangen schließen sich Keeper Philippe-Louis Golla und Kreisläufer Sebastian von der Burg dem Stadtrivalen an. Aus Bayreuth kommt Florian Funke, vom Post SV Nürnberg wechselt Niklas Längst.

TV 1861 Bruck: Goebel, Zapf, Naglik, Meyer 2, Marks, Hirning 2, Völcker 1, Scholten 4, Eichhorn 8/2, Kohler, Duscher, Wolf 3, Mangen 3, Büttner 1, Härtl 4.