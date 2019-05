Der City-Gutschein kommt in Erlangen bestens an

Aktion soll die innerstädtischen Fachgeschäfte fördern - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Der Erlanger City-Gutschein ist seit einem halben Jahr zu haben. Das City-Management zieht eine positive Zwischenbilanz.

Seit einem halben Jahr gibt es ihn: Mit dem City-Gutschein kann man in über 200 Erlanger Geschäften einkaufen. © Harald Sippel



Seit einem halben Jahr gibt es ihn: Mit dem City-Gutschein kann man in über 200 Erlanger Geschäften einkaufen. Foto: Harald Sippel



Seit einem halben Jahr ist der neue "City-Gutschein" im Umlauf. Jetzt hat das Erlanger City-Management eine erste Zwischenbilanz gezogen – und die fiel durchaus positiv aus.

Bilderstrecke zum Thema Die Arcaden in Erlangen: Gestern und heute Von der Hauptpost zum Einkaufsparadies. 2007 öffneten die Arcaden in Erlangen. Das große Einkaufszentrum entstand auf dem Gelände der ehemaligen Hauptpost in der Stadtmitte neben dem Hauptbahnhof.



Bei Unternehmen, Bürgern und Händlern stößt das Konzept auf eine "sehr positive Resonanz". Dies zeige auch die stetig wachsende Zahl an Akzeptanz- und Verkaufsstellen, heißt es in einer Mitteilung.

Bilderstrecke zum Thema Panzer, Blitzkrieg und Goodbye: Als die US-Army in Erlangen war Im Juni 1993 gab die US-amerikanische Regierung bekannt, den Militärstandort Erlangen aufzugeben. Rund ein Jahr später, am 30. Juni 1994, verließ die US-Armee dann offiziell das Areal im Stadtosten. Wir blicken zurück auf die Jahre der "Ferris Barracks" - wo heute der Röthelheimpark wächst.



Die innerstädtischen Fachgeschäfte zu fördern und ein alternatives Konzept zum Online-Handel anzubieten, war das erklärte Anliegen, mit dem das City-Management 2018 ins Rennen ging. Mit dabei auch die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, die Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden, die Stadt Erlangen sowie die Erlanger Stadtwerke – gemeinsam möchte man das Gutschein-Projekt nach vorne bringen.

Das Interesse auf Seiten der Einzelhändler wächst. Das zeige sich auch in der Zunahme an teilnehmenden Verkaufs- und Akzeptanzstellen. 20 neue solcher Stellen zählen nunmehr zum Kreis der über 200 Fachgeschäfte, heißt es. "Der City-Gutschein Erlangen ist ein unkompliziertes und schnelles Geschenk für jeden Anlass. Wir freuen uns, mit unseren neuen Akzeptanzstellen ein noch vielfältigeres Angebot zu präsentieren und führen bereits mit den nächsten Interessenten intensive Gespräche", so Projektleiterin Viola Raabe.

Noch Handlungsbedarf

Privatkunden kauften 2018 insgesamt 69 Prozent der Gutscheine, weitere 31 Prozent gingen an ortsansässige Unternehmen. Im ersten Quartal 2019 verhielt es sich umgekehrt, da nur 27 Prozent des Anteils auf Privatkunden entfiel, 73 Prozent der Gutscheine gingen an Unternehmen.

Allerdings gebe es noch Handlungsbedarf im Bereich Geschäftskunden. Genau dort möchte das City-Management den Gutschein als Geschenkidee mehr ins Bewusstsein rufen, zumal er als Arbeitgebergutschein bei bis zu 44 Euro pro Mitarbeiter und Monat steuerfrei ist: