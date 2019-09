Der erste Schultag in Erlangen: Sicher in die Schule

ERLANGEN - Mit Schulranzen und Schultüten wurden am Dienstag in Erlangen die frisch gebackenen ABC-Schützen in den Grundschulen aufgenommen. Für sie alle war es ein großer Tag, an den sie sich noch lange erinnern werden.

Endlich Erstklässler: In der Grundschule Büchenbach gab es eine große Veranstaltung zur Einschulung. © Giulia Iannicelli



Damit sie künftig den Schulweg sicher zurücklegen können, bekamen alle 1017 Erstklässler reflektierende Schutztrapeze. Der offizielle Auftakt der Aktion "Sicher zur Schule - sicher nach Hause" fand in der Grundschule Büchenbach statt. Hier eröffnete Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens nach der Willkommensfeier und der Begrüßung durch Rektorin Regina König die Aktion, mit dabei war auch die Polizei. Jetzt gilt es nur noch, die Sicherheitstrapeze immer anzuziehen.

In dieser Bilderstrecke zeigen Erlanger User, wie sie an ihrem ersten Schultag aussahen:

