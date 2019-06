Der Hitze trotzen: Viel trinken, kalt duschen

Die extremen Temperaturen dieser Tage kann man besser vertragen, wenn man den Körper mit ganz einfachen Dingen unterstützt. Auch auf Sport muss man nicht verzichten – sollte diesen aber in die Morgen- oder Abendstunden legen. - vor 12 Minuten

ERLANGEN - Monatelang konnte man den Sommer kaum erwarten, stand traurig am Fenster, wenn außen wieder die Regentropfen fielen, und träumte vom Auswandern. Nun ist er da, der Sommer, und zwar gewaltig – und man steht wieder innen und blickt durch die Scheibe nach außen. Einfach, weil es in der Hitze nicht auszuhalten ist.

Kalt duschen, viel trinken — oder, wer kann, ins Freibad gehen und sich dort waghalsig vom Zehnmeter-Sprungturm ins Nass stürzen: Das Röthelheim- und das Westbad erfreuen sich derzeit an vielen Besuchern. Die nächste Hitzewelle ist zudem schon im Kommen.



Dramatisch jedoch ist die Hitze aufgrund der Ozonbelastung noch nicht. Zwar haben die Ozonwerte in der Erlanger Messstation des Bayerischen Landesamts für Umwelt schon häufiger alarmierende Werte angezeigt – diese liegen aber (noch) in der Vergangenheit: 2008 (170), 2012 (196) und 2013 (225). Dazu gab es 2012 drei Tage mit mehr als 180 Milligramm pro Kubikmeter Luft, 2013 fünf an der Kraepelinstraße. Zurzeit allerdings ist die Ozonbelastung verhältnismäßig moderat: Als "ausreichend" bezeichnet die Legende die gemessenen Mittags- und Nachmittagswerte in der Erlanger Messstation, die allerdings im Stadtwesten liegt und nicht in der Innenstadt: Höchstwert waren 177 Milligramm pro Kubikmeter am Mittwoch um 13 Uhr sowie 173 am Tag zuvor um 18 Uhr. "Ab 180 Milligramm pro Kubikmeter wird die Informationsschwelle erreicht, ab 240 Gramm die Alarmschwelle", sagt Simon Appel vom Umweltamt der Stadt Erlangen.

"Ab 180 Milligramm sollten Menschen, die besonders empfindlich auf Ozon reagieren, ungewohnte und erhebliche körperliche Anstrengung im Freien vermeiden", schreibt das Landesamt für Umwelt. "Zudem empfehlen wir, auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen sowie Maschinen mit Verbrennungsmotor zu verzichten."

Dr. Leonard Fraunberger, Sportmediziner sowie Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie bei der Uni Erlangen, erklärt: "Ozon wirkt wie ein Reizgas auf die Atemwege. Ist es heiß, greift es durch die vermehrte Atmung die Bronchien und Schleimhäute an." Abgase verstärken den Effekt zusätzlich.

Viel trinken rät daher Dr. Fraunberger – vor allem, wenn man sich körperlich betätigt. An einem Triathleten hat er den Flüssigkeitsverlust während eines Laufs gemessen, über drei Liter verlor der Sportler in großer Hitze. "Man kann sich einfach vor und nach der Belastung auf die Waage stellen und sieht den Bedarf während des Sports", sagt Dr. Fraunberger. Ähnlich verhält es sich, wenn man keinen Sport macht – man schwitzt in der Hitze ja trotzdem.

"Es gibt Vielschwitzer und Menschen, die lediglich einen roten Kopf bekommen, aber nahezu keine Schweißperle zu sehen ist", so der Kardiologe. Vielschwitzer vertragen Hitze besser, da sich der Körper durch diese Verdunstungskälte kühlt – "wie ein Motor", so Dr. Fraunberger. Diese Menschen müssten auch mehr trinken – aber nicht nur Leitungswasser, das enthält zu wenig Nährstoffe: "Ideal sind zwei Teile Wasser, ein Teil eines isotonischen Getränks wie Apfelsaft, und eine Messerspitze Kochsalz."

Zudem kann man dem Körper helfen, wenn man den Motor künstlich runterkühlt – sprich: kalt duscht, beim Sport einen Schwamm mit kaltem Wasser über dem Kopf ausdrückt. "Über den Kopf verlieren wir die meiste Hitze", sagt Dr. Leonhard Fraunberger. "Helle Kopfbedeckungen sollten daher gegen die Sonne getragen werden. Bei Belastungen aber kann man die Kopfbedeckung dauerhaft nass und kühl halten, das hilft dem Körper bei der Regulierung."

Fraunberger weiß, wovon er spricht: Fünfmal hat er beim Triathlon in Roth teilgenommen, einmal, 1995, sogar bei der Weltmeisterschaft in Hawaii. "Körperliche Aktivität ist bei Hitze, wenn man gesund ist, kein Problem", sagt er. "Aber nur, wenn man ausreichend trinkt und dem Körper auch

Ruhe gönnt." Zum Beispiel im Freibad.

CHRISTOPH BENESCH