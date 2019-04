Der TV 1861 Bruck bleibt in der Handball Landesliga

Die zweite Mannschaft gewinnt beim HSV Hochfranken und hält die Klasse - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Einen Spieltag vor Schluss feiern die Handballer des TV 1861 Bruck in der Landesliga den Klassenverbleib. Beim HSV Hochfranken gelang der Reserve ein 27:25 (13:7). Das Spiel, sagt Kapitän Tobias Faber (23), aber war kein Spaß.

Die zweite Mannschaft des TV 1861 Bruck, hier am Ball Tobias Faber, hat die Klasse gehalten. © Harald Sippel



Eine stabile Abwehr und dahinter ein gut aufgelegter Valentin Naglik sorgten am Samstag beim HSV Hochfranken für leichte Ballgewinne und mit dem gewohnt guten Umschaltspiel ging Bruck 9:4 (18. Minute) in Führung. Die Gastgeber taten sich immens schwer, Tore zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel stellte der HSV auf eine offensivere Abwehr und kam binnen drei Minuten trotz Unterzahl auf 15:18 heran. Bis zur Schlussphase aber hatten sich die Gäste darauf eingestellt, beim 26:21 (56.) war schon alles klar. Tags darauf, am Sonntag, spricht Kapitän Tobias Faber im Interview über den Sieg.

Herr Faber, sind Sie schon wach?

Geradeso. Es wurde am Samstag nach dem Spiel ein bisschen länger. Jetzt am Sonntag aber kann man sich gut bei der Handball-Bundesliga vor dem Fernseher ausruhen.

In der Landesliga haben Sie als Aufsteiger den Klassenverbleib klargemacht. Wie war’s?

Die Ausgangslage war klar, mit zwei Punkten sind wir durch. Doch es war ein schwieriges Spiel, eine komische Stimmung in der Halle, viel Gebrüll von der Tribüne. Jetzt fragt aber niemand mehr, wie der Sieg zustande kam.

War wohl nicht so gut?

Nein. Man könnte meinen, nach dem Sieg gab es erst einmal grenzenlosen Jubel. Doch so war es nicht. Wir saßen fünf Minuten lang auf der Bank und haben uns gefragt, was das für ein Spiel war. Der Gegner hat 60 Minuten lang destruktiven Handball gespielt. Das Spiel hat keinen Spaß gemacht.

Gefeiert haben Sie trotzdem?

Schon als wir in der Umkleide waren, haben wir das Spiel abgehakt. Das Mindestziel der Saison war geschafft.

Die Ehefrau bringt die vergessenen Sportschuhe

Hatten Sie ein paar Fans dabei?

Es ist fast die längste Auswärtsfahrt, da war niemand dabei. Nur Philipp Hirnings Frau. Philipp hatte seine Schuhe vergessen, das ist ihm erst während der Fahrt aufgefallen. Seine Frau Kerstin ist dann nachgekommen, 25 Minuten vor Anpfiff war sie da.

Wie geht es weiter mit der zweiten Mannschaft, stehen große Veränderungen an?

Die Planungen für die zweite Mannschaft sind konstant, es wird sich wenig verändern. Das Grundgerüst bleibt. Ein paar Spieler haben zudem die Perspektive, im Bayernliga-Team (Der Abstieg der ersten Mannschaft aus der dritten Liga steht bereits fest, d. Red.) anzugreifen.

TV 1861 Bruck II: Naglik, Ingram; Will 5, Resimius 5, Kessler, Faber 3/3, Duscher 3, Baumeister, Sitzmann 1, Marks 1, Hirning 1, Großhauser 5/2, Wolf 3/1.