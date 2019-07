Der Umwelt zuliebe aufs Rad umsteigen

ERLANGEN - Zum elften Mal beteiligt sich Erlangen an der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln". Bereits jetzt bricht die Beteiligung in der Hugenottenstadt alle Rekorde.

112 Teams mit über 1000 Radlern haben sich in Erlangen fürs Stadtradeln bereits angemeldet. Wer will, kann auch jetzt noch einsteigen. © Pixabay



Bislang haben sich 112 Teams mit über 1000 Radlerinnen und Radlern angemeldet. "Durch die hohe Beteiligung an der Aktion, zeigen die Radlerinnen und Radler, wie wichtig eine umweltfreundliche Nahmobilität ist", freut sich Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. Zugleich ermuntert sie alle Interessierten, sich noch an der Kampagne zu beteiligen und damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Die Kampagne läuft noch bis 21. Juli. Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen in diesem Zeitraum aufs Rad umsteigen.

Attraktive Preise

Die geradelten Kilometer – gemessen oder geschätzt – werden dann online eingetragen, alle seit dem 1. Juli geradelten Kilometer können auch nachgetragen werden. Seit diesem Jahr gibt es zudem auch die Aktion Schulradeln, bei der die radel-aktivste Schule Erlangens gesucht wird. Beteiligen können sich alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse sowie Lehrkräfte, Beschäftigte der Schule und Eltern. Mitradeln lohnt sich, denn unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. An die aktivsten Radelnden und Teams werden zudem Urkunden überreicht.

Bei Fragen zur Anmeldung steht das "Stadtradeln"-Team im Amt für Umweltschutz unter Telefon (0 91 31) 86 1216 zur Verfügung.

www.stadtradeln.de/erlangen

