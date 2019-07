Der Umzug in Erlangen rückt näher

ERLANGEN - Durch Änderung der Eigentumsverhältnisse des Hauses Am Martin-Luther-Platz in Erlangen war der Förderverein der ehrenamtlich geführten Tagespflege am Martin-Luther-Platz gezwungen, eine neue Bleibe zu suchen. Der Vorstand unter Leitung des 1. Vorsitzenden Heiko Primas wurde unter der neuen Adresse Emil-Kränzlein-Straße 1a am Ohmplatz fündig. In den nächsten Wochen findet der Umzug statt.

Stefan Müller (l.), Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Kerscher, überreichte eine Spende an Heiko Primas, Vorstand der Tagespflege am Martin-Luther-Platz. Foto: Roland Huber



Unter sehr hohen, auch finanziellen Aufwendungen wurden die Räume nach neuesten Richtlinien und Erkenntnissen aus der eigenen Erfahrung der letzten Jahre gestaltet, um mit den erfahrenen Mitarbeitern in Pflege und Betreuung den anvertrauten demenzkranken, älteren Besuchern tagsüber weiterhin ein "zweites Zuhause" zu bieten.

Nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung der Erlanger Nachrichten konnte nun für den Ausbau der Tagespflege dem Förderverein eine Spende von 30 000 Euro von der Bürgerstiftung Kerscher durch deren Vorstandsvorsitzenden Stefan Müller übergeben werden.

Die Stiftung wurde Ende 2012 durch den Nürnberger Unternehmer Eberhard Kerscher gegründet. Im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stehen die nachhaltige Förderung und Entwicklung bürgerlichen Engagements in der Metropolregion Nürnberg in den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, Unterstützung und Förderung behinderter Menschen, allgemeine karitative Zwecke, öffentliches Gesundheitswesen sowie Umwelt und Naturschutz.

Der Förderverein ist weiterhin für Spenden dankbar, da auch diese großzügige Spende nicht das aufzuwendende Kostenvolumen abdeckt.

InfoFörderverein Tagespflege: Stadt- und Kreissparkasse Erlangen, IBAN: DE40 7635 0000 0000 0203 27, BIC: BYLADEM1ERH.

