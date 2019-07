Der Zeitplan: Ein ganzes Wochenende zum Erlanger Triathlon

Schülertriathlon, Get Together am Bohlenplatz und das Rennen am Sonntag - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Erlanger Triathlon ist im 30. Jahr weit mehr als eine Sportveranstaltung am Sonntagmorgen. Das Event beginnt bereits am Freitag mit dem Schülertriathlon. Außerdem gibt es einen Experten-Talk, die Pasta Party und Vieles mehr. Ein Überblick.

So jubelte die Siegerin im Jahr 2018: Lena Gottwald gewann beim Erlanger Triathlon auf der Kurzdistanz. © Klaus-Dieter Schreiter



So jubelte die Siegerin im Jahr 2018: Lena Gottwald gewann beim Erlanger Triathlon auf der Kurzdistanz. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Schülertriathlon: Freitag, 19. Juli, 9 Uhr, Start im Freibad West (siehe Artikel links). Ziel auf dem Gelände des TV 48 Erlangen im Kosbacher Weg.

Get Together: Samstag, 20. Juli, 16 Uhr, Expertentalk im Katharinensaal des Kreuz+Quer. Die vierfache Ironman-Siegerin Kristin Liepold hat sich erneut für Hawaii qualifiziert und spricht mit Moderatorin Katharina Tontsch, als EN-Sportredakteurin seit Jahren beim Triathlon dabei, über "13 Monate Babypause - Na und! Stärker denn je auf dem Weg zurück an die Weltspitze". Außerdem am Bohlenplatz: Pasta Party, Messe und Startunterlagenausgabe für Athleten (15-18 Uhr).

Bilderstrecke zum Thema Spitzenleistungen und Regenschlacht: Der 29. Erlanger Triathlon Schwimmen, Radfahren und Laufen in Franken! 800 Sportler kämpften am Sonntag beim 29. Erlanger Triathlon um Bestleistungen und den Sieg. Über Kurz- und Mitteldistanz lieferten sich die Athleten spannende Rennen und ließen sich auch vom schlechten Wetter nicht stören.



Erlanger Triathlon: Sonntag, 21. Juli, 9 Uhr, Startschuss zum Wettbewerb am Main-Donau-Kanal. Ziel auf dem Gelände des TV 48 Erlangen im Kosbacher Weg. Dort gibt es auch eine Triathlon-Messe, ein Rahmenprogramm, Kaffee und Kuchen sowie Mittagessen.