Am Sonntag haben 800 Sportler beim Erlanger Triathlon über die Kurz- und Mitteldistanz alles gegeben. Mit Peter Kösters und Kristin Liepold gab es zwei Gewinnern vom TV 48 Erlangen. Und mit Lena Gottwald eine Serien-Siegerin. Das Rennen in Bildern.

Bereits am Samstag trafen Athleten und Helfer des Erlanger Triathlon am Bohlenplatz beim Get Together zusammen. Im Kreuz+Quer fand dort auch der Expertentalk mit Profi-Triathletin Kristin Liepold statt.