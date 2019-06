Die Ferien können kommen

ERLANGEN - Die Pfingstferien stehen vor der Tür, die Sommerferien sind ebenfalls nicht mehr weit weg. Kinder und Eltern gleichermaßen können sich darauf freuen, denn das Erlanger Bündnis für Familien hält ein vielfältiges und vor allem auch ausreichendes Ferienbetreuungsprogramm parat.

Mit dem Ferienprogramm „Febelino“ bietet der TV 1848 seit letztem Jahr ein sportorientiertes Angebot nicht nur für Vereinsmitglieder. Foto: TV 1848



Einzige Ausnahme: die Weihnachtsferien. Ansonsten aber gilt: Derzeit zehn Anbieter bieten Ferienbetreuung an verschiedenen Orten im Stadtgebiet an.

"Es gab in den letzten Jahren eine Weiterentwicklung", betont Monika Michali, Geschäftsführerin des Erlanger Familienbündnisses. Damit könne auch den Eltern geholfen werden, die wegen ihrer Berufstätigkeit in den Schulferien der Kinder in die Bredouille kommen. Zum einen haben bisherige Anbieter ihre Angebote ausgedehnt, zum anderen ist mit dem TV 1848 ein neuer Anbieter mit im Boot.

Bei Notlagen

So bietet die Friedrich-Alexander-Universität inzwischen für alle Ferienzeiten (außer Weihnachten) ein Programm an. Zwar gilt dieses primär für die Beschäftigten von Uni und Uniklinik, aber es gibt auch Plätze für andere Kinder, insbesondere bei Notlagen.

Ein großer Anbieter von Ferienbetreuung ist die Firma Siemens. Sie bietet viele Plätze auch für Nichtbeschäftigte an. Träger ist nach wie vor das Kinderhaus Nürnberg. Fünf Wochen in den Sommerferien sind damit abgedeckt, pro Ferienwoche können 100 Kinder teilnehmen. Dieses Jahr findet die Betreuung im Ohm-Gymnasium statt. Mitgenutzt wird die Siemens-Sportanlage an der Komotauer Straße, genau das Richtige also für Kinder mit Bewegungsdrang. Bisher gibt es noch viele freie Plätze.

Wer es sportlich mag, ist auch im Ferienprogramm "Febelino" gut aufgehoben. Der TV 1848 bietet das Sportferiencamp bzw. den Outdoor-Spaß seit letztem Jahr nicht nur für Mitglieder an: In den Oster- und Pfingstferien sowie vier Wochen in den Sommerferien können Kinder das sportorientierte Angebot nutzen. Bisher wurde dies sehr gut angenommen.

Ebenfalls zum zweiten Mal dabei ist das Kunstpalais. Eine Woche lang in den Sommerferien gibt es Kreativangebote und am Ende eine Ausstellung.

Auf der Webseite des Familienbündnisses sind alle Angebote aufgeführt. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den Anbietern. Das neue zusätzliche Angebot der Jugendfarm – eine Ponyferienwoche und eine Handwerkerferienwoche – ist schon ausgebucht.

Einige Angebote erhalten finanzielle Zuwendungen vom Erlanger Bündnis für Familien. Ziel des Familienbündnisses ist es hierbei, doppelt berufstätige Eltern mit niedrigem Einkommen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Darüber hinaus erhalten Familien mit wenig Einkommen, zum Beispiel Familien mit Erlangen-Pass, bei verschiedenen Angeboten weitere Ermäßigungen.

Infowww.erlanger-familienbuendnis.de/ferienbetreuung/

