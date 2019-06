Die Innereien des Berges im Blick

ERLANGEN - Nach dem Kellereinbruch vor 20 Jahren werden die Stollen jährlich vor dem "Berch" von Experten des Bergamtes Nordbayern inspiziert.

Vor 20 Jahren sackte der Berg oberhalb des Hofbräu-Kellers ab. Es blieb ein Krater von sieben Metern Tiefe. Seither werden die Keller jährlich von Experten begutachtet. © Repro: Horst Linke



Die Karte ist übersichtlich und mit reichlich farbigen Kreisen versehen. Darin steht jeweils ein Datum samt einer kurzen Anmerkung wie "Schimmel" oder "lockeres Gestein". Inmitten dieser Buntheit findet sich auch ein kleiner grauer Hinweis auf den April 1999 mit dem Stichwort "Tagesbruch" — das meint jene "Naturkatastrophe" auf dem Berggelände, als sich seinerzeit oberhalb des Hofbräu-Kellers plötzlich die Erde auftat, der Berg absackte und am Ende einen sieben Meter tiefen Krater hinterließ. Wo kurz zuvor noch Biertisch, Bank und Bäumchen standen, klaffte ein Loch von rund 25 Quadratmetern Fläche. Und das nur wenige Wochen vor Beginn der tollen "Berch"-Tage.

Diesem Kellereinbruch vor 20 Jahren ist jene bunt-gesprenkelte Übersichtskarte zu danken, die Rechts- und Sicherheitsreferent Thomas Ternes in seiner Obhut hat. Und sie wird jährlich "fortgeschrieben".

Die Vorarbeiten sind weitgehend erledigt. Die Sicherheit der Keller ist überprüft. Der „Berch“ kann kommen. © Roland Huber



Denn seit jenem Ereignis wird ganz genau hingeschaut. "Etwa sechs bis acht Wochen vor dem ,Berg‘ werden die Stollen von Experten des Bergamtes Nordbayern aus Bayreuth begangen – eben als Folge jenes Sturzes", so Thomas Ternes. Auf dieser Tour durch das Berg-Innere ist auch ein städtischer Statiker mit von der Partie. Alles wird genau protokolliert, jede kleinste Veränderung, ob nun minimale "Abplatzungen" oder nur ein leichtes Sandgeriesel und anderes mehr. All das sorgt späterhin für weitere bunte Kreise auf jener Karte.

Auf einer Linie von rund 400 Metern entlang des Festgeländes werden insgesamt 16 Kellerstollen inspiziert. Bekanntlich stammen diese Gänge und Gewölbe aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und dienten der Lagerung und Kühlung der in Erlangen gebrauten Biere. Nach dem "Sturz" von 1999 wurden dort etliche "kritische Stellen" entdeckt und sofort verfüllt. Mitarbeiter des Tiefbauamtes übernahmen damals diese Arbeiten.

In jüngster Zeit mussten sie allerdings kaum mehr ran. Denn: "In den letzten zehn Jahren gab es fast keine Verfüllungen mehr", so Ternes. Auch weil man im Untergrund wieder für ein besseres Klima gesorgt hat. Etliche der Keller hatten einst eine "Belüftung" in Form von "Kaminen", die von tief unten bis hinauf an den helllichten Tag reichten. Doch diese Röhren wurden zugeschüttet und vergessen. Inzwischen aber wieder freigelegt und funktionstüchtig gemacht. Außerdem wurden viele dichte Türen an den Keller-Eingängen durch Gittertüren ersetzt, so dass ein Durchzug entstehen kann. Dadurch wird das Keller-Klima deutlich verbessert und einer raschen Erosion des Gemäuers vorgebeugt.

Einige der Kellerstollen haben durchaus ihre eigene Geschichte. Denn dort lagerte nicht nur Bier. So manch Gewölbegang wurde im Zweiten Weltkrieg auch als Munitionslager genutzt. Zu diesem Behufe wurde damals "statisch eingegriffen", weiß Ternes. Und ob dieser baulichen Veränderungen sah sich der Bund in der Pflicht und machte schließlich Zuschüsse locker für die Sanierung dieser Keller. Bei diesen Bauarbeiten war jedoch Vorsicht geboten. Denn das Gänge-Labyrinth war längst zur Heimstatt verschiedener und seltener Fledermausarten geworden. Erst nach "enger Abstimmung" mit den Artenschutz-Experten durfte man endlich an die Arbeit gehen.

"Schwierige Geschichte"

Der "Berch" ist der "Berch". Und die Sicherheit dort steht ganz oben. Auf dem Berggelände hat die Stadt die "Verkehrssicherungspflicht" inne – und zwar "unabhängig vom Eigentum", so Ternes. Notwendige und zumutbare Vorkehrungen müssen getroffen werden, damit schlicht niemand zu Schaden kommt. Und wenn möglicherweise doch, wie es bei dem Kellereinsturz vor 20 Jahren hätte passieren können? So etwas sei schwierig im Vorfeld zu klären, auch weil die Kellerrechte eine "wahnsinnig schwierige Geschichte" sind. Aber davon abgesehen ist sich Sicherheitsreferent Thomas Ternes gänzlich sicher, dass ein solcher Kellereinsturz von 1999 "so nicht mehr passieren kann."

