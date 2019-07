Mit einem zweitägigen Flugplatzfest auf dem Hetzleser Berg hat am Wochenende der Flugsportverein Erlangen-Nürnberg (FEN) sein 111-jähriges Bestehen gefeiert und für seine Gäste ein prallvolles Programm rund um Segel- und Modellflug aufgeboten. Mal im Cockpit eines Segelflugzeugs Platz nehmen, am Flugsimulator trainieren, oder gar mit einem erfahrenen Piloten in einem der Segler oder im Motorflugzeug mitfliegen und sogar Kunstflüge erleben, alles war möglich.

Zum 31. Mal fand am Samstag in Erlangen das Bismarckstraßenfest statt. Einst von WG-Bewohnern und einer Initiative gegen Mietwucher und Spekulation gegründet, ist es auch heute ein beliebtes Fest bei Jung und Alt. In diesem Jahr gehen die Erlöse der Veranstaltung unter anderem an Radio Z.