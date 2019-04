Die Musiker-Porträts eines Erlanger Fotografen

Die Ausstellung „What You See Is Music“ von Julien Fertl - 11.04.2019 06:00 Uhr

ERLANGEN - Momente einfangen: Der Erlanger Julien Fertl zeigt vom 11. April bis 5. Juni 2019 seine Fotografien in der Galerie Treppenhaus.

Da schwingt dieser Ton. Doch keine Musik spielt, weder Melodie noch Rhythmus lassen sich ausmachen. Stattdessen ein Bild, das mehr als nur ein Bild ist, sondern eben auch: Klang. Weil Julien Fertl es so will und es so kann. Wer einmal ein Werk des Erlanger Fotografen gesehen hat, erinnert sich lange daran. Wem dies bisher verwehrt blieb, kann ab dem 11. April 2019 (Vernissage ab 19 Uhr) in einer Ausstellung in der Galerie Treppenhaus (Henkestraße 91) einen Einblick in seine Fotografie bekommen. Fertl zeigt dort um die 30 Arbeiten, großformatige Porträts in Schwarzweiß. „What You See Is Music“, was Du siehst, ist Musik – so heißt die Ausstellung. Neben dem Erlanger Jazzgitarristen Torsten Goods und Songwriter Jesper Munk fotografierte Fertl etwa auch die Indie-Band A Tale Of Golden Keys.

Sängerin Hanna Leess: Eine Schwarz-weiß-Fotografie von Julien Fertl. © Julien Fertl



Sängerin Hanna Leess: Eine Schwarz-weiß-Fotografie von Julien Fertl. Foto: Julien Fertl



„Ich beschränke mich jedoch nicht auf ein Genre“, sagt Fertl. Dass die ausgestellten Arbeiten vor allem Künstler aus Pop, Rock und Blues zeige, sei einfach nur Zufall. Weshalb auch beschränken? Es geht Fertl schließlich um keine Haltung, sondern um Essenz, um diesen einen besonderen Moment, den es einzufangen gilt. „Das ist kein Punkt, den man messen kann“, so Fertl. „Irgendwann weißt Du einfach: Das Bild ist jetzt im Kasten. Das ist aber eher ein Gefühl.“

Julien Fertl kam 1989 im französischen Corbeil-Essones auf die Welt, wuchs in Herzogenaurach auf, studierte dann von 2010 bis 2014 an der Technischen Hochschule Georg-Simon-Ohm in Nürnberg. Studienfach: Design mit dem Schwerpunkt Grafikdesign, Illustration und Fotografie. Seit 2015 arbeitet er als selbstständiger Fotograf. Mit Auftragsarbeiten beschäftigte sich Fertl ebenso wie mit eigenen Reisereportagen. Und eben mit Musikern.

Bei seiner künstlerischen Arbeit nutzt Fertl ausschließlich analoge Fotografie, seine Bilder bekommen eben so diesen ganz bestimmten Ton, diese eindrückliche Atmosphäre und die Ahnung eines feinen Sounds beim Anblick. „Durch Schwarzweiß kannst Du eine unglaubliche Dichte erreichen“, so Fertl. Es gibt keine Ablenkungen, der Fokus lässt sich sehr stark auf eine Sache lenken. „Es ist unglaublich zeitlos. Und gleichzeitig, so habe ich mir sagen lassen, altmodisch, aber das hat derjenige tatsächlich positiv gemeint“, sagt er mit einem Lachen.





„Durch Schwarzweiß kannst Du eine unglaubliche Dichte erreichen“: Fotograf Julien Fertl bei einem Shooting mit dem Jazz-Musiker Torsten Goods.



„Durch Schwarzweiß kannst Du eine unglaubliche Dichte erreichen“: Fotograf Julien Fertl bei einem Shooting mit dem Jazz-Musiker Torsten Goods.



Die Ausstellung ist vom 11. April bis zum 5. Juni in der Galerie Treppenhaus, Henkestraße 91, zu sehen.

Björn Bischoff