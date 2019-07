Die Neuordnung eines Erlanger Quartiers

ERLANGEN - "Es geht darum, ein ganzes Quartier anzusehen und den Auftrag zur Entwicklung zu geben. Erster konkreter Schritt wären die Parkmöglichkeiten." Auch Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik zeigte sich im Verkehrs-, Umwelt und Planungsausschuss angetan, dass mehrere kleinere Anträge zum Thema Parken in den Straßen rund um den ehemaligen Frankenhof dazu geführt haben, dass die Verwaltung nun gleich weitere Möglichkeiten für dieses Areal aufzeigt.

Einst stand hier das Frankenhof-Hallenbad. Derzeit sind auf dem Gelände westlich des KuBiC Kräne und Baufahrzeuge im Dauereinsatz. © André De Geare



Denn: Nach Ankauf des Hallenbad-Grundstücks befinden sich nunmehr alle Flächen westlich des gerade im Bau befindlichen "KuBiC Frankenhofs" bis zur Fahrstraße im Eigentum der Stadt Erlangen. Dies bietet die Möglichkeit, "das gesamte Umfeld neu zu ordnen und vorhandene städtebauliche und funktionale Mängel zu beheben". Das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung führt aus: "Die Fahrstraße wird in Zukunft zu einer wichtigen ,Achse der Wissenschaft‘ zwischen den bestehenden Universitätsgebäuden um den Schlosspark (sic!) und der neuen universitären Nutzung des Himbeerpalastes. Daher ist es aus städtebaulicher Sicht sinnvoll, nicht nur die Fläche des ehemaligen Hallenbades wieder zu bebauen, sondern eine bauliche Weiterentwicklung bis zur Fahrstraße mit einer adäquaten öffentlichen Nutzung anzustreben."

Aus Sicht der Verwaltung sollte die gesamte Fläche westlich des neuen KuBiC Frankenhofs öffentlich genutzt werden. Denkbar wären diverse Möglichkeiten wie "kulturelle Nutzungen (ggf. in Verbindung mit dem KuBiC),  Bildungseinrichtungen (Schulen) samt Sportanlagen, publikumswirksame Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, soziale oder kirchliche Einrichtungen oder Wohnen für bestimmte Gruppen".

Und dann gibt es noch einen baulichen Problemfall in unmittelbarer Nähe: die stark sanierungsbedürftige Sponselhalle. "Es ist tendenziell davon auszugehen, dass eine Generalsanierung die Grenze der Wirtschaftlichkeit erreicht bzw. übersteigt", lautet die Einschätzung. Die Konsequenz wäre ein Neubau. Eine Möglichkeit wird aufgezeigt: "Der Neubau einer Sporthalle könnte auf der Fläche des ehemaligen Hallenbades in direkter Nähe zum CEG situiert werden." Nach Verlagerung der Sporthalle könnte zudem an dieser Stelle eine Neubebauung erfolgen, "die sich besser in die historische Baustruktur einfügt". Die Verwaltung plädiert, Eigentümer des "gesamten Geländes westlich des KuBiC" zu bleiben. "Ein öffentliches Bieter- bzw. Interessenbekundungsverfahren wäre somit nicht erforderlich bzw. zielführend."

Ach ja: Eigentlich ging es ja um die Parksituation. Hier zeichnet sich eine Tiefgaragen-Lösung mit öffentlichen Stellplätzen ab, "die sich über das gesamte, derzeit unbebaute Gelände (Freisportanlagen und ehem. Hallenbad) erstreckt". Die Größenordnung (ca. 150 bis 270 Stellplätze) ist noch ungewiss. Die Tiefgarage soll aber nicht zusätzliche Parkplätze schaffen, sondern "einen Beitrag leisten, die angestrebte Verminderung von ,Gehwegparkern‘ im öffentlichen Straßenraum auszugleichen".

