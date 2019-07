Die personifizierte Erlanger Energiewende

ERLANGEN - Der scheidende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Geus hat die Erlanger Stadtwerke fit für die Zukunft gemacht.

Wolfgang Geus fand ab Januar 2001 seinen beruflichen Lebensinhalt bei der Tochtergesellschaft der Stadt Erlangen. Foto: Udo B. Greiner



16 Jahre im Vorstand der Erlanger Stadtwerke, davon die letzten 13 als Vorsitzender – in dieser Zeit hat der gebürtige Bamberger Wolfgang Geus (64) das städtische Unternehmen fit gemacht für die Zeit der Digitalisierung und der Energiewende, bereit für die Bewältigung all der damit verbundenen Probleme auch in der Zukunft. Die ESTW sind, gerade mit ihrem hohen Servicegedanken, in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu einem festen Bestandteil dieser Stadt gewachsen – vergleichbar der Universität oder der Siemens AG. Das hat nicht zuletzt die emotionale Bindung zum in verschiedenen Farben leuchtenden Kamin eindrucksvoll bewiesen – ein Geistesblitz von Geus, der Erlangen zu den Abend- und Nachtstunden ein weiteres Wahrzeichen geschenkt hat.

Der Elektroingenieur war nach dem Studium bei der Energieversorgung Oberfranken tätig und fand ab Januar 2001, erst als Leiter der Stromversorgung, dann im Vorstand seinen beruflichen Lebensinhalt bei der Tochtergesellschaft der Stadt Erlangen. 3,5 Millionen Euro klingelten als durchschnittliches Jahresergebnis in den letzten 16 Jahren in den Kassen – die wirtschaftlich erfolgreichste Periode seit Bestehen der ESTW. Geus’ Hauptaugenmerk lag bei der Bewältigung der Energiewende – für ihn "kein 100-m-Rennen, sondern ein Marathonlauf". Die Vorgabe des Stadtrats, bis zum Jahr 2030 nur noch regenerative Energie zu erzeugen, hat er in seiner Etappe übererfüllt. So stieg der KWK-Anteil am Gesamtstromverbrauch aller Kunden von 11,2 Prozent im Jahr 2003 auf 61 Prozent im Jahr 2018 und der regenerative Anteil von 1,3 Prozent (2003) auf 24 Prozent (2018). Der Bau von 13 Windkraftanlagen mit 29 MW Gesamtleistung, von PV-Anlagen und Blockheizkraftwerken befeuerte die Anstrengungen.

Die Modernisierung des Heizkraftwerkes durch eine GuD-Anlage und eine weitere Gasturbine, der Neubau einer gemeinsamen Leitstelle für Strom, Gas, Wasser und Wärmenetz, die Schaffung von schnellen Glasfaser-Netzen – in diesem Bereich nimmt Erlangen eine Führungsrolle unter allen Großstädten in der Bundesrepublik ein – und der Neubau eines Werkstatt- und Verwaltungsgebäudes fallen ebenso in die Geus’sche Schaffensperiode wie die Errichtung eines Parkleitsystems, von Erdgas- und Elektrotankstellen, der Umbau des Röthelheimbads und des Freibads West und der Neubau eines Hallenbads im Stadtwesten.

Mit der Errichtung eines neuen Hochbehälters im Meilwald und einer weiteren Regnitzgrundquerung äußert sich ein weiterer wichtiger Schwerpunkt, zumal Geus gegen jegliche Privatisierungspläne der Wasserversorgung vehement warnend seinen Zeigefinger hob.

Redaktion: Erlanger Nachrichten..Foto: Edgar Pfrogner..Motiv: Schwimmbad, Freibad, Röthelheimbad Erlangen..07.08.15 Foto: Edgar Pfrogner



Überhaupt hat sich Geus nie gescheut, gegen den Strom zu schwimmen, wenn ihm aufgrund seiner Erfahrung der Zeitgeist gegen den Strich ging – was ihn zu einem wichtigen Gesprächspartner für Rundfunk- und Fernsehjournalisten aus ganz Deutschland und zu einem begehrten Vortragsveranstalter, sogar bei Predigten in Kirchen, werden ließ. Er schloss die Naturwissenschaftliche und die Technische Fakultät der Universität an die Fernwärme an. Das Gesamtengagement fand die verdiente Würdigung in der Auszeichnung "Bester Stromversorger" durch die Zeitschrift "Focus Money" in den Jahren 2015, 2016 und 2017. Und sein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Balleis adelte ihn als die "personifizierte Energiewende".

Dass Wolfgang Geus in der Zeit von 2009 bis 2014 auch als einstimmig gewählter Vorsitzender des IHK-Gremiums Erlangen Furore gemacht hat, soll nicht unterschlagen werden. In dieser Eigenschaft entpuppte sich der Fachmann Geus als Gegner der geplanten Stadt-Umland-Bahn und strikter Befürworter eines alternativen Bus-Systems – nicht nur aus Kostengründen, sondern auch wegen der dann möglichen Flexibilität.

