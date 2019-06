Die Prinzen begeisterten die Fans in Erlangen

ERLANGEN - Ein fulminanter Auftritt der Formation "Die Prinzen" in der ausverkauften Neustädter Kirche ließ die Gäste aus dem Häuschen geraten.

Von „Ich wär so gerne Millionär“ bis „Alles nur geklaut“: Die Prinzen zogen das Publikum in ihren Bann. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Prinzen, immerhin eine der erfolgreichsten deutschen Bands, haben in der Neustädter Kirche einen fulminanten Auftritt hingelegt. Die 750 Gäste in dem ausverkauften Gotteshaus sind regelrecht aus dem Häuschen gewesen, zum Schluss erinnerte die Stimmung an die bei der Bergkirchweih.

Der Ansturm auf das Konzert war so groß, dass die Warteschlange vor der Kirche bis auf den Hugenottenplatz reichte und Pfarrer Wolfgang Leyk dann begeistert feststellte, dass der Eintritt trotzdem schneller funktioniert hatte als das Einchecken am Flughafen.

Als die Prinzen dann vorm Altar erschienen, war das Gejohle groß. Schon bei den ersten Songs schnippten die Zuhörer fleißig mit den Fingern mit. Die Prinzen, allen voran ihr Tenor Sebastian Krumbiegel, verstanden es aber auch, das Publikum in ihren Bann zu ziehen, es zum Mitsingen zu animieren, zu dirigieren. Das zeigte sich dabei absolut textsicher, und so hatten auch die Jungs vor dem Altar so richtig ihren Spaß. "Sie bahnt sich langsam wieder an, die Magie von Erlangen", rief der Bassist und Keyboarder Jens Sembdner begeistert in den Kirchenraum, um dann musikalisch zum "Locker bleiben" aufzufordern.

Standing Ovations

"Ich wär so gerne Millionär" sangen dann fast alle wieder mit, und da entfuhr Krumbiegel wieder ein großes Lob. "In Erlangen bleibt kein Auge trocken", rief er sichtlich begeistert. Als dann auch noch "Alles nur geklaut" intoniert wurde, gab es Standing Ovations, zumal dies das Ende der fast zweistündigen Show schien. Doch die Band hatte natürlich noch Zugaben parat, denn ohne die hätte das frenetisch feiernde Publikum sie sicher nicht entlassen.

Die Prinzen versprachen dann auch, wiederzukommen. Denn immerhin, auch das sagte Sebastian Krumbiegel, sei die Neustädter Kirche die schönste auf ihrer Tour gewesen, die eben dort nun endete.

