Die Sprache der Tiere beim Poetenfest Erlangen

ERLANGEN - Sprechende Tiere und inspirierende Walderfahrungen: Karsten Brensing ist mit seinem neuen Buch "Die Sprache der Tiere" ebenfalls zu Gast beim Erlanger Poetenfest. Seine Lesung findet ganz passend im Lesecafe "Anständig essen" der VHS statt.

Beim Poetenfest finden viele Veranstaltungen im Schlossgarten statt (im Bild). Doch es gibt auch andere Orte für Lesungen. © Harald Sippel



Sie lachen, rufen sich beim Namen, erkennen sich im Spiegel oder leben mit 30 Jahren immer noch bei ihrer Mutter. In seinem neuesten Buch "Die Sprache der Tiere" plädiert Karsten Brensing für ein faires Miteinander von Mensch und Tier und zeigt, dass die Kommunikation mit Tieren äußerst vielschichtig sein kann. Beim Erlanger Poetenfest, das vom 29. August bis zum 1. September rund um den Schlossgarten stattfindet, ist der Autor und promovierte Meeresbiologe im Lesecafe der VHS im Altstadtmarkt (Hauptstraße 55) zu Gast für ein Gespräch mit Claudia Schorcht (31. August, 19 Uhr).

Ein durchaus passender Ort. Schließlich wird hier unter dem Motto "Anständig essen" als Kooperationsprojekt der VHS mit einem Verein "bio-fair-veganes Essen und Trinken aus vorwiegend regionalen und saisonalen Zutaten" angeboten.

Über 100 Autorinnen und Autoren kommen zum Festival

Bereits ab 15 Uhr findet dort am 31. August eine Lesung und Gespräch mit Miki Sakamoto statt. Die gebürtige Japanerin lebt im südöstlichen Bayern. In ihrem Buch "Eintauchen in den Wald" beschreibt sie die wohltuenden Einflüsse des Waldes auf Körper und Seele und verbindet persönliche Heilerfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie nimmt ihre Leser dabei mit auf eine poetische und inspirierende Wanderung durch das faszinierende Biotop.

